В США двум сотрудникам лаборатории Национальных институтов здравоохранения в штате Монтана предъявлены обвинения в сговоре с целью контрабанды деактивированного вируса оспы и даче ложных показаний, пишет Politico со ссылкой на Министерство юстиции. Речь идет о Винсенте Мюнстере и Клоде Кве, которые, по данным следствия, пытались ввезти биоматериалы в страну без разрешения.

Как утверждает ведомство, в январе исследователи прибыли в аэропорт Детройта из Браззавиля (Конго) с черным пластиковым кейсом и заявили, что в нем находится диагностическое оборудование. Однако при проверке сотрудники таможни обнаружили 113 флаконов. По данным ФБР, в части из них содержался вирус оспы обезьян, в одном — вирус ветряной оспы, еще в двух — человеческая ДНК. При этом, как отмечает Минюст, вирус был деактивирован и не мог заражать клетки.

Власти заявляют, что Мюнстер и Кве нарушили закон, перевозя патогены на коммерческом рейсе из зоны вспышки заболевания. «Любая преднамеренная попытка скрыть и ввезти биологические материалы в Соединенные Штаты без надлежащего разрешения является нарушением общественного доверия и могла поставить общественность под угрозу», — заявил представитель управления генерального инспектора Минздрава Маркус Сайкс.

В случае признания вины исследователям из Нидерландов и Камеруна грозит до пяти лет лишения свободы. В Национальных институтах здравоохранения заявили, что сотрудничают со следствием и приняли меры для проверки и обеспечения безопасности лабораторий.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое долгое время считалось редким. Впервые вирус был выделен в 1958 году. Большинство случаев ранее фиксировалось в Африке, где заражение чаще всего происходило среди подростков младше 16 лет. Крупнейшая вспышка заболевания за пределами континента была зарегистрирована в 2022-23 годах, тогда были зарегистрированы случаи заражения во многих странах мира. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США были заражены более 30 000 человек, 42 человека умерли.

В России, в июле 2022 года, был зафиксирован только один случай заражения, следует из сообщения Минздрава страны. Заболевший прибыл в страну из Португалии. По информации Роспотребнадзора, он был изолирован, болезнь протекала в легкой форме и его жизни ничего не угрожало.