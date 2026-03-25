В настоящий момент в России не рассматривается возможность введения запрета на использование VPN-сервисов на законодательном уровне. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Такие инициативы не рассматриваются», — сказал он.

Горелкин обратил внимание на наличие VPN-сервисов, которые соблюдают требования российского законодательства, и высоко оценил их роль в туннелировании трафика и обеспечении безопасности данных в корпоративном секторе. По словам депутата, такие инструменты активно используются, и «ничего лучшего в бизнес-среде не придумано».

Запрет VPN-сервисов окажет крайне негативное влияние на развитие российской цифровой экономики, подчеркнул Горелкин. В то же время Роскомнадзор продолжит работу по точечной блокировке сервисов, дающих возможность доступа к деструктивному контенту, добавил парламентарий.

Он также выразил сомнение в необходимости создания государственного VPN-сервиса, который дал бы находящимся за границей россиянам возможность пользоваться отечественными сервисами. Горелкин пояснил, что в недружественных странах подобные приложения попадут под блокировку в сжатые сроки.

Ранее в ФАС напомнили, что размещение рекламы на VPN-сервисах является нарушением закона.

12 марта зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предположил, что в России могут приступить к полной блокировке VPN-трафика на горизонте от трех до шести месяцев. После этого и других заявлений депутата исключили из ЛДПР. Поводом стали его многочисленные комментарии относительно работы Telegram, «белых списков», VPN и в целом мобильного интернета.