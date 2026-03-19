Роскомнадзор (РКН) начал испытывать трудности с множественными блокировками интернет-ресурсов и приложений, в связи с чем доступ к ним периодически возвращается. Об этом рассказали Forbes в одной из телекоммуникационных компаний. В самом РКН отрицают наличие каких-либо проблем.

Forbes сообщает, что на некоторых подсетях IP-адресов у операторов связи заработал видеохостинг YouTube и другие сервисы, которые ранее были замедлены в России.

Как говорится в публикации, контроль над блокировками время от времени ослабевает и теряется, поскольку средства фильтрации трафика Рунета — так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — перегружены и не справляются. По словам источника издания, причина этого неизвестна, но такие «сбои» время от времени фиксируют и операторы, и пользователи.

«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещенные ресурсы», — подтвердил собеседник Forbes в операторе стационарной связи.

Опрошенные изданием эксперты отрасли допустили, что блокировки РКН начали «сбоить» из-за замедления Telegram, на что сейчас переброшены все мощности ТСПУ.

Партнер Comnews Research Леонид Коник рассказал, что, по словам операторов, РКН периодически удаленно перезагружает эти фильтрационные средства, во время чего происходит сброс всех настроек. Кроме того, сами операторы временами отключают электропитание ТСПУ по тем или иным причинам, добавил он.

Источник Forbes пояснил, что сейчас к перегрузке ТСПУ приводит не столько само замедление Telegram, начатое Роскомнадзором, сколько использование гражданами встроенного в мессенджер прокси в качестве обходного пути блокировки.

«Он генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создает нагрузку на ТСПУ», — пояснил источник.

В статье поясняется, что речь идет о сетевом протоколе MTProxy, разработанном командой Telegram специально для защиты и маскировки трафика мессенджера.

По словам бизнес-консультанта информационной безопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, этот прокси заставляет трафик выглядеть как простое зашифрованное HTTPS-соединение, но работает только по криптографическому протоколу MTProto, на котором действует вся инфраструктура Telegram.

К тому же встроенный в мессенджер прокси использует несколько отличных друг от друга способов маскировки, что заставляет ТСПУ тратить больше мощностей на попытки анализа и фильтрации, продолжил эксперт. Либо он вынуждает средства фильтрации полностью блокировать трафик, когда обработке должен подвергаться каждый пакет.

«Последнее также приводит к существенной нагрузке на ТСПУ, который должен “не забывать” блокировать и другие запрещенные в России сервисы», — сказал Лукацкий.

По его предположению, именно эта работа «на пределе» и приводит к тому, что под такой нагрузкой ТСПУ не справляются и начинают пропускать трафик, который должен блокировать.

В самом Роскомнадзоре заявили «Подъему», что информация о неспособности полностью справиться с объемом блокировок «не соответствует действительности». Однако там не пояснили, почему некоторые заблокированные ресурсы вдруг становятся доступными.

Такие же опровержения от РКН получили «Газета.Ru» и «Осторожно, новости». Им также не стали пояснять, действительно ли некоторые заблокированные в России сервисы открываются без VPN (virtual private network, виртуальная частная сеть).