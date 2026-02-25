В России снова, как уже было в 2018 году, встал вопрос о полной блокировке Telegram. В отношении создателя мессенджера заведено уголовное дело о пособничестве терроризму. По словам депутата Госдумы Андрея Свинцова, в ближайшие месяцы Telegram могут признать экстремистской или террористической организацией. Бывший советник президента России по интернету Герман Клименко считает, что вероятность такого исхода очень высока. RTVI спросил юристов, что в случае такого решения грозит обычным пользователям, администраторам каналов и инвесторам Telegram.

Управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры», адвокат Андрей Некрасов надеется, что инициатива о признании Telegram экстремистским — лишь частное мнение отдельного депутата. Однако он признает, что процедура может быть проведена достаточно быстро — либо через суд, либо по решению Генпрокуратуры.

Если же это произойдет, последствия могут быть самыми серьезными, предупредил юрист. Теоретически преследовать смогут даже рядовых пользователей платформы.

«За использование изображения этой платформы можно пытаться привлекать как за распространение экстремистской, террористической символики», — пояснил Некрасов.

Особую тревогу у адвоката вызывает ситуация с платными услугами.

«Вчера было немало шуток в Telegram о том, что подписчики премиум-аккаунтов могут сойти за финансистов террористической деятельности. Смех-смехом, но с формальной точки зрения можно развивать ситуацию и таким образом», — предупреждает он.

Некрасов напоминает, что действующее законодательство о противодействии экстремизму в России сурово, принималось оно в первый срок президентства Владимира Путина, когда из-за разгула терроризма требовались максимально чувствительные меры противодействия. Закон позволяет применять «легальные репрессии» к самым широким слоям населения. В качестве примера Некрасов вспомнил как в рамках КТО на Северном Кавказе сносили дома людей, чьи родственники подозревались в терроризме.

При этом адвокат обращает внимание на прецедент с компанией Meta*.

«Я не знаю ни одного громкого дела, когда в России кого-то осудили бы за использование логотипа запрещенной сети Instagram* или за использование WhatsApp. У нас строгость законов нивелируется отсутствием неотвратимости их применения», — отмечает Некрасов (однако накануне стало известно, что автор проекта «Гулаг-инфо» получил 15 суток ареста за логотип Instagram* на странице заблокированного сайта «Гулаг-Инфо», которым тот владеет, — прим.ред.).

В зоне наибольшего риска, по мнению Некрасова, окажутся не рядовые пользователи, а инвесторы.

«Покупка бумаг этой компании, иные способы финансирования ее деятельности, более профессиональное участие именно в качестве инвесторов — это как раз будет всерьез отсечено», — полагает юрист.

Адвокат Михаил Салкин придерживается более сдержанной позиции. По его мнению, ситуация, скорее всего, повторит сценарий с запрещенным Instagram*.

«Для пользователей сильно ничего не изменится. Главное — ни в коем случае не купить там никакой сервис», — говорит он.

Что касается администраторов каналов, то им, по словам Салкина, опасаться нечего, если они не распространяют экстремистский контент.

«Не нужно ассоциировать саму платформу с ее пользователями. Если вы размещаете экстремистские призывы во «ВКонтакте», мы же не сажаем администратора «ВКонтакте» в тюрьму», — поясняет адвокат.

Таким образом, если Telegram признают экстремистским, под удар попадают в первую очередь те, кто вкладывает в него деньги или ведет коммерческую деятельность, считают юристы. Для обычных пользователей, скорее всего, ничего не изменится — при условии, что они не будут покупать премиум-аккаунты и внутреннюю валюту. Однако, как предупреждает Некрасов, теоретически под раздачу могут попасть все — от владельцев каналов до тех, кто просто ставит логотип мессенджера на аватарку.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности