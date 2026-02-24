Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста правозащитнику Денису Солдатову по протоколу о публичной демонстрации экстремистской символики. Поводом стал логотип соцсети Instagram* на странице заблокированного сайта «Гулаг-Инфо», которым тот владеет.

Публикацией, которая легла в основу протокола об административном правонарушении, стала запись от 15 декабря 2025 года с текстом: «Муж находится уже второй раз в ЕПКТ [единое помещение камерного типа], не пускали к нему адвоката, три раза я оплачивала и он возвращался без результата».

Центр противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД обнаружил, что внизу страницы находились ссылки на страницы проекта «Гулаг-Инфо» в социальных сетях. Среди них был логотип Instagram*, принадлежащий Meta*, деятельность которой на территории России запрещена.

На судебном заседании Солдатов пояснил, что с сайта «Гулаг-Инфо» удалили запрещенную символику, а сам он недоступен. Судья заявил, что это не исключает состава правонарушения, и назначил правозащитнику 15 суток ареста.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий рекламу на сайтах организаций, которые признаны экстремистскими и нежелательными. Для граждан максимальные штрафы составляют до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

В конце октября суд в России впервые оштрафовал блогера за рекламу в Instagram*. Евгению Тутушкину обязали выплатить 30 тыс. рублей за пост об отеле на территории Краснодарского края. Сама женщина говорила, что опубликовала запись до вступления закона в силу — в июле того же года.

По словам Тутушкиной, она хотела не заработать, а поддержать отечественный бизнес, поэтому пост разместила безвозмездно. Женщина назвала решение суда незаконным и намеревалась оспорить его.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности