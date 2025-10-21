Российский суд вынес первый приговор по делу о рекламе в социальной сети Instagram*. Об этом пишет Mash.

Юриста Евгению Тутушкину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за публикацию об отеле в Краснодарском крае. В заявлении, которое подала в правоохранительные органы одна из подписчиц Тутушкиной, утверждалось, что публикация содержала промокод.

По словам самой Тутушкиной, видеозапись, о которой идет речь, была опубликована до 1 сентября, когда еще не вступил в силу закон, запрещающий блогерам размещать рекламу в Instagram*. Как уточняет Shot, женщина сделала это в начале июля 2025 года.

Тутушкина также заявила, что ее целью была не реклама, а поддержка российского бизнеса, в то время как саму публикацию она сделала безвозмездно. Женщина также назвала выписанный ей штраф незаконным и сообщила о планах оспорить решение суда.

Депутаты Госдумы приняли закон о запрете рекламы на сайтах организаций, признанных экстремистскими и нежелательными, в марте. В апреле его подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, возможность размещения рекламы в таких соцсетях как Instagram* и Facebook* в обход существующих блокировок позволяет владельцам «противоправных информационных ресурсов» получать денежные средства, которые в совокупном размере выручки могут достигать от 50 до 90%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что россияне могут «не осознавать», что своими действиями спонсируют организации, которые «создают запрещенный и деструктивный контент, распространяют противоправную информацию, дискредитирующую нашу страну».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена