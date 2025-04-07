Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу на сайтах организаций, признанных в стране экстремистскими и нежелательными. Документ опубликован на портале правовых актов.

Госдума приняла соответствующий закон в конце марта сразу во втором и третьем чтениях. Норма распространяется на ресурсы иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Это касается также заблокированных ресурсов и площадок организаций, в том числе общественных или религиозных, которые по решению суда были ликвидированы или запрещены. Запрет касается в том числе соцсетей Instagram* и Facebook*.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что россияне продолжают пользоваться Instagram* и Facebook* в обход блокировок, что создает для владельцев таких «противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%».

«Пользователи из России зачастую даже не осознают, что, используя эти платформы, становятся спонсорами тех, кто создает запрещенный и деструктивный контент, распространяет противоправную информацию, дискредитирующую нашу страну», — заявил на обсуждении инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Для граждан штраф составит до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей. Ответственность за нарушение запрета предусмотрена как для распространителя рекламы в лице запрещенной организации, так и для рекламодателя.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев, комментируя принятие закона в разговоре с RTVI, предположил, что «огромное количество инфлюенсеров» будут, как и раньше, косвенно пользоваться нативной рекламой на запрещенных площадках. Он также выразил мнение, что «эта норма слишком избыточная».

По данным опрошенных «Коммерсантом» экспертов, блогеры после принятия закона повысили стоимость коммерческих интеграций в запрещенных соцсетях на 20-50%. Участники рынка отмечают, что заказчики не были готовы к изменению стоимости и спрос на рекламу у таких блогеров снизился. По итогам года рынок инфлюенс-маркетинга может сократиться на 1,8 млрд рублей, прогнозируют собеседники газеты.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена