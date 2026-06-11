Россия может дать симметричный ответ в случае введения санкций ЕС на некоторые виды рыбной продукции, заявил RTVI глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Мы продаем рыбу, около $4 млрд получаем за счет продажи на экспорт разных видов нашей добывающей отрасли рыболовства. Задача стоит эти показатели на 50% увеличить, будем стремиться к выполнению этой задачи. Что же касается санкций, мы тоже берем какую-то часть рыбы из-за рубежа, но в разы меньше, в 3,5 раза меньше. Вот поэтому мы можем ответить симметрично в этом плане», — сказал депутат.

Он обратил внимание на то, что Россия поставляет рыбную продукцию не только в Европу, но и другие страны мира.

«У нас очень большой потребитель, например, Китай и многие другие страны Юго-Востока, да и не только Юго-Востока», — сказал парламентарий.

Что касается возможного полного запрета на импорт в ЕС российской трески, то она, отметил Кашин, «входит в пятерку лучших видов рыб, и ее с удовольствием и наш внутренний рынок приобретает».

«Не думаю, что тут будет большой ущерб и урон», — сказал глава профильного комитета Госдумы.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России намерен ввести полный запрет на импорт некоторых видов рыбной продукции, включая в том числе треску. По ее словам, это «один из последних крупных несанкционированных секторов».

Если ЕС введет санкции против российской рыбы, это приведет к росту цен в странах ЕС, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Неужели она [фон дер Ляйен] действительно считает, что такие меры могут быть эффективными? Скорее всего, они лишь приведут к росту цен на рыбу в странах ЕС», — написал он в соцсети X.

На введении запрета на импорт российской рыбы в ЕС настаивали страны Балтии, прежде всего Литва, еще в 2024 году. Тогда же Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила о нехватке в Евросоюзе атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией, писал РБК.

Летом 2024 года Daily Express сообщила, что половина британских ресторанов фиш-энд-чипс (fish & chips) оказалась под угрозой закрытия из-за роста цен на продукты и энергию. В ВАРПЭ после этого заявили, что Великобритания признала зависимость от российской белой рыбы.