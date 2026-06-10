Инфляция в США в мае выросла до 4,2% в годовом выражении, сообщает Bloomberg. Это максимум с начала 2023 года.

Темпы инфляции растут в Соединенных Штатах вследствие американо-израильской войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива. На этом фоне в США повышаются цены на топливо — бензин подорожал на 7%.

При этом некоторые составляющие инфляции, в том числе транспорт, новые автомобили и медстраховки, продемонстрировали снижение.

«Это слабо утешит потребителей, чьи доходы уже отъел рост цен», — отмечает Bloomberg.

Базовая инфляция, которая формируется без учета цен на энергоресурсы и продукты питания, составила 2,9% и выросла на 0,2 п.п. к апрелю.

Bloomberg указывает, что нынешний уровень инфляции является предвестником возможного перехода ФРС к повышению ключевой ставки в ближайшее время. Очередное заседание регулятора состоится 17 июня.

Для сравнения, в апреле темпы инфляции в США составили 3,8%.

Вслед за США инфляция разгоняется и в еврозоне — в мае показатель достиг 3,2% в годовом выражении. Там энергоносители подорожали на 10,9% год к году. На этом фоне аналитики допускают возможность повышения ставки ЕЦБ.