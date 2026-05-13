Темпы инфляции в США в апреле составили 3,8%, что стало максимальным показателем почти за три года, следует из данных профильного подразделения Министерства труда Соединенных Штатов.

Согласно статистическим сведениям, рост цен в стране в апреле оказался на отметке 0,6%. Для сравнения, в марте этот показатель составлял 0,9%, в феврале — 0,3%. В годовом выражении темпы инфляции в апреле были равны 3,8%.

Разгон инфляции в США стал следствием американо-израильской войны с Ираном. Так, рост цен на бензин в стране в апреле составил 5,4% (в марте — 21,2%).

Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке разогнал инфляцию в Европе. В частности, в Германии потребительские цены в годовом выражении выросли на 2,9% — это самый высокий показатель с января 2024 года. В Испании инфляция достигла 3,5%, что стало максимумом с июня прошлого года.