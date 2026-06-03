Российские средства на сумму около 4 млн евро, которые Финляндия конфисковала в пользу Украины, могли предназначаться в том числе для детей-инвалидов. Об этом заявила «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Речь идет о 3,7 млн евро, вложенных Россией в совместную с Финляндией программу развития районов на границе между странами. После начала военной операции на Украине программу прекратили, а деньги остались на балансе финского Министерства труда и экономического развития.

2 июня финская телерадиокомпания Yle сообщила, что национальное Управление по взысканию долгов конфисковало российские средства по заявлению украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» и ее дочерних предприятий. Согласно публикации, конфискация связана с военными действиями на Украине.

Журова отметила, что программу по приграничному сотрудничеству Россия и Финляндия финансировали вместе. Депутат уточнила, что в рамках программы реализовались разные направления, включая экологическое и культурное. После прекращения сотрудничества российская сторона завершила часть проектов за свой счет.

Один из них касался помощи детям-инвалидам, причем деньги на него выделяла только Россия, отметила парламентарий.

«Интересно, деньги с детей они [Финляндия] забрали? Хорошо было бы понять, на какие проекты должны были пойти эти средства. Боюсь, что могут быть такие гуманитарные проекты», — сказала Журова.

В конце мая стало известно, что Банк России подал в Общий суд Евросоюза заявление с целью оспорить решение властей Евросоюза об использовании российских активов для оказания помощи Украине.