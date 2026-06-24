В Германии прошли обыски в рамках расследования возможной диверсии, целью которой был срыв поставок газа в страну через бывшее местное подразделение российского «Газпрома» в 2022 году. Подозреваемый по делу — гражданин России, его имя не разглашается, передают AP и dpa.

По сообщению федеральной прокуратуры, обыски прошли в среду, 24 июня, — в Берлине и Франкфурте-на-Майне. Объекты в столице связаны с подозреваемым и еще одним человеком, который не имеет процессуального статуса. Недвижимость во Франкфурте-на-Майне принадлежит неназванной компании.

В ходе обысков задержаний не было. Цель обысков — уточнить имеющиеся основания для подозрений, говорится в заявлении прокуратуры.

По данным прокуратуры, гражданина России подозревают в пособничестве нарушению инвестиционных правил, предусмотренных германским законом о внешней торговле, а также попытке антиконституционной диверсии.

Как пояснили в ведомстве, в конце марта 2022 года Gazprom Germania GmbH в Берлине отделили от российского «Газпрома» через косвенную продажу акций ответственными акционерами.

«Новым владельцем стала московская компания, не имеющая отношения к отрасли», — говорится в релизе прокуратуры.

Затем новый владелец распорядился немедленно ликвидировать Gazprom Germania GmbH. На тот момент на берлинскую компанию приходилось не менее четверти мощностей по хранению природного газа в Германии.

По версии прокуратуры, распоряжение о ликвидации было отдано без разрешения Минэкономики Германии и в нарушение инвестиционных правил, установленных законом о внешней торговле и платежах.

«Есть подозрение, что продажа и ликвидация были направлены на нарушение поставок газа в Германию», — говорится в заявлении.

Прокуратура считает, что подозреваемый содействовал исполнению решения о ликвидации именно с этой целью.

Тогда власти ФРГ вмешались в ситуацию, передали Gazprom Germania GmbH под временное управление Федерального сетевого агентства, а позже национализировали компанию. Теперь она называется Securing Energy for Europe (SEFE).