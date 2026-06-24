В Европе хотят обязать производителей смартфонов указывать на этикетках расчетный срок их службы и степень пригодности к ремонту. С такой инициативой выступила Еврокомиссия, сообщает испанская газета 20minutos.

Новые правила маркировки затронут не только мобильные телефоны, но и другую электронику, а также автомобильные шины. В Брюсселе считают, что это позволит покупателям выбирать более надежные модели, которые прослужат дольше, и тем самым снизить объем отходов.

«Энергетические этикетки позволяют потребителям принимать обоснованные решения, которые помогают им экономить деньги, и в текущем контексте это важнее, чем когда-либо», — заявила вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера.

По ее словам, новая инициатива адаптирует правила маркировки к цифровой эпохе, делая их более понятными для потребителей, более простыми для бизнеса и более строгими в отношении стандартов.

Энергетические этикетки — это общеевропейская система маркировки, которая оценивает энергоэффективность бытовой техники и электроники. На такой наклейке обычно указаны: класс от A (самый экономичный) до G (самый затратный),

цветовая шкала энергопотребления от зеленого до красного,

QR-код для перехода в общую базу данных продукции EPREL.

Пакет мер также предлагает применять технологическую гибкость: офлайн-магазины с торговыми залами смогут использовать электронные дисплеи на полках вместо бумажных наклеек. Для товаров, продаваемых между компаниями или без демонстрации в розничных точках, разрешат размещать QR-коды в технической документации.

Отдельные правила разработаны для ситуаций, когда покупатель не видит товар до покупки, как в случае с установщиками отопительных систем, которые иногда выбирают оборудование за клиента. Теперь продавец обязан будет включать данные об энергоэффективности в договор, чтобы заказчик мог принять решение до заключения сделки.

Для автомобильной отрасли предлагается отменить обязательную маркировку шин при продаже новых машин в автосалонах, поскольку покупатели редко могут выбирать конкретную модель покрышек. По оценкам ЕК, эта мера позволит сэкономить около €40 млн в год за счет сокращения ненужных административных процедур.

Цифровой реестр EPREL, который содержит данные о более чем 2 млн товаров, станет основой для мониторинга рынка. Его оцифровка позволит национальным надзорным органам экономить около €3,7 млн ежегодно за счет упрощенной проверки соответствия.

Для снижения бюрократической нагрузки данные из EPREL планируется объединить с будущим реестром цифровых паспортов товаров, что избавит производителей от двойного ввода информации и может сэкономить индустрии до €66 млн единовременно.

В целом комплекс мер должен приносить бизнесу и надзорным органам до €125 млн экономии ежегодно в ближайшее десятилетие. Это часть общей стратегии Евросоюза по сокращению административных расходов на €37,5 млрд к 2029 году для повышения конкурентоспособности европейских компаний.