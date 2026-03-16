Депутата Госдумы Андрея Свинцова могут исключить из фракции ЛДПР на ее заседании 16 марта в связи с его активными комментариями по поводу блокировки Telegram. Об этом рассказали «Ведомостям» три близких к партии источника.

По словам одного из собеседников газеты, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже не раз поднимал вопрос об исключении на рабочих заседаниях и говорил Свинцову, что «это последнее предупреждение».

При этом источник расценил ситуацию с исключением как «двоякую», поскольку Свинцов владеет «ЛДПР ТВ», а мандат он получил после смерти основателя партии Владимира Жириновского в 2022 году.

Замглавы фракции Андрей Луговой не стал отвечать на вопрос «Ведомостей» о причинах вероятного исключения коллеги и и предложил дождаться итогов заседания.

Замглавы центрального аппарата партии ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила изданию, что мероприятие, на котором рассмотрят ситуацию со Свинцовым, состоится 18 марта.

Как отмечает издание, Свинцов в середине января говорил ТАСС, что полная блокировка Telegram в России не ожидается, потому что сервис взаимодействует с властями. В феврале Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера, мотивируя это тем, что мессенджер не исполняет российские законы.

В конце февраля Свинцов заявил ТАСС, что мессенджер отказывается взаимодействовать с российскими спецслужбами, и предупредил, что россияне «могут пострадать» из-за платных подписок в Telegram, если его признают экстремистским.

На прошлой неделе депутат сказал НСН, что после блокировки мессенджера жители России не смогут продолжать им пользоваться даже с помощью технологий обхода, потому что «Роскомнадзор может все отследить».

Политолог Константин Калачев в комментарии «Ведомостям» предположил, что из-за высказываний депутата, если они не были согласованы с однопартийцами, ЛДПР могла потерять часть своего «периферийного» электората. В этом случае его исключение будет считаться заслуженной мерой, заключил он.

Сам Свинцов заявил изданию «Подъем», что пока больше ничего не комментирует: «Я взял паузу на комментарии. Меня слишком много. Прошу прощения».