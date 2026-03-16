Студенты Института математики и информатики МПГУ сообщили, что в вузе от обучающихся требуют переходить в мессенджер MAX в связи с переводом туда всех учебных процессов, угрожая, что в противном случае диплома об окончании института «не будет» на «Госуслугах», пишет «Осторожно, новости». Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал RTVI, что таких случаев становится всё больше и заявил, что речь идет о «гнусной монополизации» рынка со стороны частных структур.

Как россиянам навязывают MAX

Говоря о ситуации, с которой столкнулись студенты МПГУ, Матвеев заявил, что «творить такое на ровном месте — это неправильно», отметив, что «времена у людей сейчас вообще в принципе тяжелые». Он предположил, что вуз применяет такие методы, поскольку у него «не настолько хорошо идут дела».

«Это когда человек устраивается на работу в какую-либо организацию, он либо принимает эти правила, либо не принимает. Но это никак не может коснуться образования, здравоохранения и других сфер, потому что получение образования, получение медицинской помощи — это конституционное право», — подчеркнул парламентарий.

Матвеев рассказал, что получает аналогичные обращения. Например, депутату прислали скриншот распоряжения по школе, в котором идет речь о том, что не только преподаватели, но также родители и ученики должны установить MAX в связи с тем, что мессенджер будет единственным способом передачи школьной информации.

Кроме того, у Матвеева есть в распоряжении решение Кунцевской межрайонной прокуратуры Москвы по поводу «навязывания MAX» в одной из школ. Из документа следует, что принятое учреждением положение об использовании мессенджера было принято с нарушением закона, а директору «уже принесен прокурорский протест». В прокуратуре указали, что в результате были нарушены: п. 3 ч. 6 ст. 28, ч. 2 и 3 ст. 30, ч. 1 и 2 ст. 43 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Из-за попыток перевести граждан в MAX возникла правовая неопределенность, отметил Матвеев.

«Мне кажется, что все-таки надо бы какому-то ведомству на уровне Генеральной прокуратуры, или Верховному суду, или Конституционному суду как-то расставить точки над i, которые всем и без того очевидны: не может быть безальтернативных вариантов», — считает парламентарий.

Народное сопротивление

По словам Матвеева, в интернете уже появились сайты и группы, которые обобщают опыт «сопротивления» навязыванию MAX, публикуя различные правовые акты, ответы Минцифры, запросы, обращения и прокурорские реагирования. Подобная активность носит «разрозненный» характер, отметил депутат.

В то же время граждане активно изучают то, как устроен MAX, обратил внимание Матвеев.

«Они обнаруживают массу забавного, начиная с названия, которое нарушает федеральный закон о том, что всё должно быть на русском языке, до Крыма, который мессенджер считает территорией Украины», — рассказал он.

Сам Матвеев обращался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой пояснить, не нарушает ли продвижение MAX законодательство о конкуренции.

«Он является частным и при этом в отношении него используются определения „государственный“, „национальный“, ему создаются очевидные преференции. Например, это приложение предустанавливается на все модели сотовых телефонов, продающихся в России с определенной даты. Кроме того, именно это частное приложение синхронизировано с „Госуслугами“, с другими государственными сервисами», — перечислил депутат.

Ответ антимонопольной службы «пришел ни о чем», ведомство ушло от ответа по большинству вопросов, посетовал Матвеев.

«Я не зря ФАС упомянул. Это гнусная, грубая монополизация рынка со стороны частных структур, что в принципе недопустимо», — убежден парламентарий.

«Всё пошло с ковида»

Навязыванием MAX «перегибают палку очень серьезно», сетует Матвеев. По его словам, попытки сделать цифровой формат безальтернативным предпринимались еще во время пандемии коронавируса.

«Я бы привел аналогию с ковидом, когда просто сказали, что если ты прививку не сделал, тебя отстраняют от работы, выходить на улицу нельзя, вот вам QR-код, всем носить маски. С этого всё пошло. А дальше на фоне всей этой цифровизации пришла тема, когда постоянно стали возникать вопросы, а насколько обоснованно отсутствие альтернативы цифровизации, например, когда вводили электронные трудовые книжки, когда обсуждали доступ к „Госуслугам“. И периодически власти откатывали обратно, когда народ возмущался», — напомнил депутат.

В результате в одной точке сходятся интересы частных корпораций, у которых есть мощный административный ресурс, и тема цифровизации, «нового демократического рабства», считает Матвеев.

«Россия — это не частная компания»

Никакой мессенджер не может быть единственным, безальтернативным способом распространения какой-либо информации, начиная с расписания школьных уроков и заканчивая информацией о ракетной опасности, подчеркнул Матвеев. Он выразил надежду, что «на высоком уровне» будет принято конкретное решение по поводу навязывания MAX.

«Либо Генпрокуратура, либо Верховный суд, либо Конституционный суд. Кто-то должен осадить этих людей», — уверен депутат.

По мнению Матвеева, за продвижением MAX стоят «очень уважаемые люди».

«Все знают, кто эти люди, какие у них возможности, связи. Но как-то надо все-таки понимать, что Россия — это не частная компания, которую на кормление отдали и делай, что хочешь», — сказал он.

Времена, когда в стране была одна партия и одна-две кнопки на телевизоре, казалось бы, ушли, добавил Матвеев.