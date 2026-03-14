Сообщество «Клуб Мочалина», основанное бывшим депутатом заксобрания Новосибирской области от «Единой России» Николаем Мочалиным, сообщило о взломе в MAX. С недобросовестными действиями в национальном мессенджере сталкиваются как чиновники, так и рядовые граждане.

«В связи с тем, что в праздничные дни наша группа в МАХ была взломана, мы вынуждены были создать закрытий канал [в MAX]», — говорится в сообщении «Клуба Мочалина».

Николай Мочалин был областным депутатом шесть созывов подряд. В 2025 году он не стал баллотироваться, но в заксобрание от «Единой России» прошла его дочь Екатерина Козловская, отмечает «Сибирский экспресс». Ее муж Дмитрий («ЕР») также заседает в заксобрании, где возглавляет комиссию по наказам избирателей.

Жалобы чиновников на MAX

Ранее глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев рассказал, что его пытались обмануть мошенники через MAX, пишет «Коммерсантъ». По его словам, с ним связался неизвестный, который представился сотрудником РАНХиГС, и спросил, звонил ли ему «сотрудник ФСБ».

Лебедев заявил, что мошенники «совсем совесть потеряли» и «лезут через Max». Глава камчатского МЧС опубликовал скриншоты переписки, из которых следует, что он написал: «Наконец-то компетентный человек расскажет, чей же Крым», после чего, как утверждается, переписка прекратилась.

«Ну вообще без берегов. Опять старая схема. Сначала предупреждение о звонке «куратора с ФСБ», затем звонок с «разводом»… Зашел с козырей. Крым по-прежнему лучше всякой иконы отгоняет всех чертей…Как только зашел разговор про Крым, мошенник исчез»,— написал Лебедев на странице во «ВКонтакте». Позже опубликованный им пост был удален.

Депутат городской думы Ангарска Иркутской области от «Справедливой России» Андрей Болгов в феврале рассказал, что его канал в MAX заблокировали без предупреждения.

«Я писал в поддержку, мне примерно раз в сутки отвечали, задавали уточняющие вопросы, но канал так и не разблокировали. <…> За пять дней я на личном опыте ощутил всю прелесть национального мессенджера. Где тебя просто так в один момент могут заблокировать без объяснения причин и права на диалог», — отметил парламентарий.

С чем сталкиваются в MAX россияне

10 марта в прокуратуре Тюменской области сообщили, что студентка одного из колледжей региона лишилась 3,6 млн рублей в результате переписки с мошенником в MAX. Согласно релизу ведомства, неизвестный под предлогом получения прибыли от инвестиций убедил девушку отправить деньги на предоставленные счета. Возбуждено уголовное дело.

3 марта Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в размере 1 тыс. рублей местному жителю Ивану Кажану по административному протоколу о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 ч. 1 КоАП) в мессенджере MAX, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье». Как следует из судебного постановления, летом 2025 года мужчина установил в качестве аватарки фотографию, на которой демонстрировалась нанесенная на его теле татуировка, связанная с движением, признанным экстремистским в России. Это первое известное в России наказание за контент в MAX, говорится в статье.