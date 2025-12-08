Депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с RTVI раскритиковал блокировки популярных онлайн-сервисов в России. Только за последние дни Роскомнадзор объявил о блокировке игровой платформы Roblox, приложения для видео- и аудиозвонков FaceTime, а также о введении ограничений в отношении мессенджеров WhatsApp и Snapchat. По мнению Матвеева, серия интернет-запретов связана с выборами в Госдуму, которые пройдут в 2026 году, а бенефициаром ограничительных мер стали сотовые операторы.

«Дополнительного бабла сотовые операторы пригребли себе немало»

Как рассказал депутат, его 11-летняя дочь вместе с подругой пела во время телефонного разговора песню со следующим текстом:

«Роскомнадзор запретил букву „а“,

Роскомнадзор запретил букву „б“,

Роскомнадзор запретил букву „в“,

Роскомнадзор запретил сам себя».

Раньше девочки смотрели мультфильмы и учились делать поделки по видео в YouTube, разговаривая через WhatsApp, рассказал Матвеев. После того, как YouTube заблокировали, они общались через видеосвязь в WhatsApp и играли в Roblox. Когда ограничили работу WhatsApp, подруги играли в Roblox, разговаривая уже не по видеосвязи, а используя сотовую связь. Затем был заблокирован и Roblox.

«Теперь вот просто по телефону поют, правда, и мобильная связь стала не очень…» — посетовал Матвеев.

Он рассказал, что два или три дня назад положил на телефон 2 тыс. рублей, и они уже кончились — на счету осталось пять рублей.

«А раньше она болтала по WhatsApp. Болтовня с подружками после отключения WhatsApp теперь не бесплатная», — указывает депутат.

После ограничения звонков в мессенджерах сотовые операторы «пригребли себе немало дополнительного бабла», заявил Матвеев.

«Я уверен, что бенефициаром всех этих запретов Роскомнадзора стали именно сотовые операторы. И в итоге родители из своего кармана расплачиваются за всё», — отметил собеседник RTVI.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что после блокировки Roblox дети стали сообщать о желании уехать из России. «Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?» — написала она в своем телеграм-канале.

«Профилактика протестной турбулентности»

Матвеев констатировал, что в интернете «не работает практически ничего, а если и работает, то с большими перебоями». Он также признался, что «никогда бы не подумал», что дети узнают слово «Роскомнадзор».

«Но у нас начальники в стране талантливые, быстро формируют знания у детей», — иронизирует парламентарий.

«Очередная политизация „школоты“» проходит под предлогом ради их блага и безопасности, обратил внимание Матвеев. Он напомнил, что такое же обоснование давалось, когда была ограничена возможность звонков в WhatsApp и Telegram.

Рассуждая о вынужденном переходе граждан на обычную мобильную связь, Матвеев расценил происходящее как регресс «под шумок какой-то борьбы с мошенниками, шпионами».

«Завтра будут звонить по проводному телефону, потом перейдут к запуску голубей, и там оставление посланий в дупле. То есть все идет обратно», — пояснил депутат.

В силу своей «профессиональной деформации» Матвеев предвидит, что эти «все учения по блокировке и отключениям интернета» во многом связаны также и с выборами в Госдуму в 2026 году. По его словам, речь может идти о «возможной профилактике какой-то протестной турбулентности».

«В МAX всех пинками загоняют»

Матвеев допустил, что глобально прилагаются усилия не только по ограничению скорости интернета, а «на что-то еще». Как считает депутат, за ограничениями интернета может стоять «финальный коммерческий интерес» — перенаправить граждан в мессенджер MAX. По его словам, россиян «пинками загоняют» туда «под носом слепого ФАС ради общего блага, а не бизнеса группы лиц по предварительному сговору».

«Так, глядишь, власть сама себя от нынешнего и будущего электората и отключит. Работают профессионалы!» — иронизирует парламентарий.

Говоря о возможности перевести свою дочь в MAX, Матвеев отметил, что она еще не самостоятельна с точки зрения установки приложений, и формально своего телефона у нее еще нет.

«А я последним человеком буду, который установит MAX», — подчеркнул собеседник RTVI.

В то время как в мире создавались альтернативные каналы связи, в том числе мессенджер Telegram, в который его основатель Павел Дуров вложил миллиарды долларов, в России искусственным путем «всех загоняют в частный мессенджер, который называется почему-то национальным, отключив внимание, административно, в нарушение всех вообще антимонопольных норм и законодательства», порассуждал Матвеев. Он также выразил недоумение в связи с тем, что название мессенджера написано латинскими буквами.

«Вот и вся конкуренция. Кому-то надо стараться, что-то делать, выдумывать, как-то опережать других, миллиарды долларов тратить. А кому-то ничего не надо — просто отключить всех конкурентов, вынудить народ там быть, а потом начнет на этом зарабатывать деньги», — резюмировал Матвеев.