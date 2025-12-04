Роскомнадзор (РКН) сообщил, что с октября 2025 года работа приложения для общения Snapchat блокируется на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 декабря.

В РКН со ссылкой на данные правоохранительных органов заявили, что Snapchat используется для организации и проведения террористических действий на территории России, вербовки их исполнителей, а также для совершения мошеннических и иных преступлений против граждан.

В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года, говорится в сообщении.

Snapchat — мобильное приложение для общения, его основная особенность — отправка исчезающих фото- и видеосообщений, которые исчезают после просмотра или через 24 часа.

Ранее Роскомнадзор сообщил о введении ограничений в отношении сервиса онлайн-звонков FaceTime. Как заявили в ведомстве, сервис использовался для организации террористических действий и совершения мошеннических преступлений.

3 декабря РКН объявил о полной блокировке онлайн-игры Roblox. Такое решение ведомство объяснило тем, что на платформе распространялись материалы, признанных экстремистскими, а также контент, содержащий пропаганду ЛГБТ*.

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено