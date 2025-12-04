Роскомназдор (РКН) начал вводить ограничительные меры в отношении сервиса онлайн-звонков FaceTime. Об этом 4 декабря сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН заявили, что FaceTime, по данным правоохранительных органов, используется для организации и проведения террористических действий на территории России, вербовки их исполнителей, а также для совершения «мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

«В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», — говорится в сообщении.

«Газета.Ru» отмечает, что пользователи в России жаловались на сбои в работе приложения еще сентября.

В конце ноября Роскомнадзор сообщил о «последовательном вводе ограничительных мер» в отношении мессенджера WhatsApp. В РКН введение ограничений объяснили тем, что сервис используется для организации террористической деятельности, вербовки, мошенничества и других преступлений против граждан. В ведомстве также заявили, что WhatsApp не выполняет требования российского законодательства, в связи с чем мессенджеру грозит полная блокировка. До этого РКН заблокировал звонки в WhatsApp и Telegram.

3 декабря Роскомнадзор объявил о полной блокировке Roblox. Как заявили в ведомстве, такое решение было принято в связи с тем, что на платформе распространялись материалы, признанных экстремистскими, а также контент, содержащий пропаганду ЛГБТ*.

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено