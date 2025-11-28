Роскомнадзор (РКН) предупредил о возможности полной блокировки мессенджера WhatsApp* на территории России в случае систематического невыполнения требований российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении регулятора подчеркивается, что ограничительные меры вводятся в связи с систематическими нарушениями со стороны мессенджера. В РКН пояснили, что платформа используется для организации террористической деятельности, вербовки, мошенничества и других преступлений против граждан, а также не выполняет требования по их пресечению.

Роскомнадзор подтвердил, что в случае неисполнения требований законодательства мессенджеру грозит полная блокировка. В ведомстве напомнили, что ограничения вводятся постепенно.

«Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе <…> Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — говорится в сообщении регулятора.

В РКН также порекомендовали гражданам переходить на отечественные сервисы.

Ранее в Госдуме высказывали мнение, что вопрос блокировки иностранного мессенджера является лишь вопросом времени.

В пятницу, 28 ноября, на территории России вновь были зафиксированы нарушения в работе WhatsApp. Наибольшее число сообщений о сбоях поступило из Москвы, где пользователи жаловались на проблемы с отправкой текстовых сообщений и мультимедийных файлов.

