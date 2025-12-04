Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) для усиления борьбы с VPN, рассказали РБК участники рынка телекоммуникаций и информационной безопасности. По их словам, под блокировку попали еще три VPN-протокола — SOCKS5, VLESS И L2TP.

Как отмечает РБК, речь идет о специальном оборудовании, которое РКН устанавливает на сетях операторов связи в России для противодействия угрозам извне, включая DDoS-атаки. Также регулятор блокирует доступ к запрещенным ресурсам или ограничивает скорость к ним.

По данным директора компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, в конце ноября чаще других на блокировку SOCKS5, VLESS И L2TP жаловались пользователи из Татарстана, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областей, а также Приморского края. Эксперт считает, что эти VPN-протоколы попали под ограничения, поскольку в последние месяцы их стали массово использовать для доступа к запрещенным ресурсам.

Представитель телеком-рынка Алексей Учакин уточнил, что VLESS относился к VPN-протоколам, которые сложно обнаружить и заблокировать, но РКН научился определять его по косвенным признакам, например, когда трафик идет с зарубежных IP-адресов или доменное имя не совпадает с источником данных.

Вместе с тем собеседник РБК подчеркнул, что нововведения не приведут к полному исчезновению VPN в России. Происходящее он назвал «постоянной борьбой», в которой «РКН блокирует протоколы, а VPN-сервисы находят новые способы обойти эти блокировки».

С его позицией согласился независимый эксперт Лука Сафонов. По его мнению, Роскомнадзор стремиться «ограничить доступ к запрещенному контенту», а не заблокировать конкретный протокол.

«Поэтому обход блокировок не исчезнет, но станет дороже, сложнее и потребует более продвинутых решений», — убежден Сафонов.

Он добавил, что впоследствии такая практика может распространиться на хостинг-провайдеров, размещающих такие сервисы на своих сетях.

Бедерова утверждает, что действия РКН приведут к регулярным сбоя в работе VPN-сервисов, в связи с чем пользователям придется чаще переключаться между серверами и протоколами.

«Борьба с таким технологически продвинутыми протоколами — это путь к постепенному повышению стоимости и сложности обхода блокировок для массового пользователя. <…> Роскомнадзор борется с массовыми и недорогими VPN. Такие сервисы, помимо прочего, несут реальные риски их информационной безопасности, воруя данные, взламывая аккаунты, а также препятствуя расследованию IT-преступлений», — пояснил собеседник РБК.

Гендиректор «Эффорт Телеком» Алексей Тарасов, в свою очередь, уверен, что таким образом РКН пытается перенаправить пользователей с запрещенных ресурсов на доверенные российские сервисы.

В Роскомнадзоре заявили, что «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования». Представитель ведомства подчеркнул, что «развитие направленно на защиту от актуальных технологических и информационных угроз».