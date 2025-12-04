В Roblox после блокировки в России заявили о регулярных проверках контента

Представители платформы Roblox, комментируя ее блокировку в России, заявили о своей приверженности безопасности пользователей. В ответе на запрос агентства Reuters они отметили, что компания «продолжает следить за контентом на платформе для обеспечения безопасности» и периодически проверяет его на предмет нарушений.

«Мы уважаем местные законы и правила в странах, где мы работаем, и считаем, что Roblox предоставляет всем благоприятную площадку для обучения, творчества и конструктивного общения», — подчеркнули в компании.

Reuters также указывает, что Roblox в настоящее время заблокирован в Ираке и Турции. В этих странах причиной ограничений стали опасения, что платформа может использоваться мошенниками для насилия над детьми.

По данным агентства, в третьем квартале 2025 года среднее количество ежедневных активных пользователей Roblox в мире составляло 151,5 млн человек.

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе 3 декабря. Ведомство заявило, что на платформе обнаруженs пропаганда терроризма, экстремизма, а также контент, связанный с движением ЛГБТ*, признанным в России экстремистским и запрещённым. Проведенный РКН мониторинг показал, что в Roblox присутствует значительное количество материалов, способных оказывать негативное влияние на несовершеннолетних пользователей.

Днем 4 декабря Роскомнадзор объявил о введении ограничений на работу сервиса видеосвязи FaceTime. По заявлению ведомства, платформа применялась для координации террористической деятельности и осуществления мошеннических схем.

Позднее в этот же день РКН сообщил о полной блокировке на территории России мессенджера Snapchat. Как заявили в пресс-службе ведомства, ограничение доступа к сервису действует с октября 2025 года. В Роскомнадзоре пояснили, что решение принято на основании информации правоохранительных органов. По данным ведомства, Snapchat использовался для организации террористической деятельности на территории страны, вербовки исполнителей преступлений, а также для совершения мошенничества и других противоправных действий против граждан.