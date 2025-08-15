Мошенники «развели» 34-летнюю жительницу Курской области на 444 тыс. рублей, используя при этом мессенджер MAX, сообщают «Курские известия». Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, который ранее попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова сохранить для россиян возможность звонков в Telegram и WhatsApp, заявил RTVI, что такого рода инциденты говорят о том, что заявления властей про борьбу с мошенниками — это «лукавство», а злоумышленники найдут способ адаптироваться к разным ограничениям.

Об обмане курянки через мессенджер MAX

Как пишут «Курские известия», 34-летней женщине через мессенджер MAX позвонил незнакомец и сообщил, что на ее имя пришла посылка. Та и «назвала собеседнику код из поступившего смс-сообщения», говорится в статье.

«Потом все пошло по старой схеме. Чтобы спасти деньги, курянке надо было перевести их на “безопасные счета”. Она установила приложение, прошлась по банкоматам и отправила 444 тысячи рублей на продиктованные реквизиты. В какой-то момент женщина засомневалась, прекратила переводить деньги и пошла в полицию», — пишет издание.

Как рассказали в УМВД по Курской области, злоумышленники, которые выманили у курянки 444 тыс. рублей, представились сотрудниками Роскомнадзора.

Сначала мошенники позвонили потерпевшей через новый мессенджер. Незнакомец сообщил о доставке на ее имя посылки и попросил продиктовать код из поступившего смс-сообщения.

«Даже не ожидая никакой бандероли, курянка передала секретный код постороннему. На потерпевшую стремительно обрушились звонки из различных госучреждений», — говорится в пресс-релизе курского УМВД.

Один из звонивших представился сотрудником Роскомнадзора и убедил женщину, что предыдущий диалог она вела с теми, кто пытался похитить ее деньги.

«Испуганная курянка потеряла контроль и продолжила совершать череду необдуманных поступков», — сообщает полиция.

Потерпевшая установила на смартфон приложение, отправилась к банкомату и совершила первый перевод почти на 300 тыс. рублей на реквизиты, которые ей продиктовали мошенники. Вслед за этим она сделала еще один перевод на сумму 150 тысяч рублей.

«До последнего потерпевшая полагала, что деньги зачисляются на “безопасную” банковскую ячейку и в скором времени вернутся владелице», — рассказали в областном УМВД.

После очередного звонка, во время которого у женщины снова пытались выманить крупную сумму, она обратилась в полицию.

Большая часть преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров совершается через Telegram и WhatsApp, сообщила Киберполиция.

Согласно статистике Киберполиции от начала августа, в MAX не было совершено ни одного преступления. Большая часть противоправных действий с использованием соцсетей и мессенджеров совершается через Telegram (414 преступлений) и WhatsApp (313), говорится в данных МВД.

«Больше похоже на грубую попытку поставить всех в единое стойло»

Произошедший с жительницей Курской области инцидент, заявил RTVI Парфенов, еще раз доказывает, что проблема мошенничества «кроется отнюдь не в каком-то конкретном мессенджере, а в системном кризисе цифровой безопасности».

«Согласно имеющейся в открытом доступе статистике, мы видим, что преимущественно мошенники по-прежнему действуют традиционным способом — через сотовые звонки и смс. Преступники быстро адаптируются к новой реальности и будут обманывать людей и с заблокированными звонками в иностранных мессенджерах — просто придумают новые способы», — заявил он.

Парламентарий отметил, что «обоснование официальных властей про борьбу с мошенничеством — это ширма, удобный повод, чтобы прикрыть неподконтрольные правящему режиму способы коммуникации и завести все общение граждан “под колпак” компетентных органов».

«Разумеется, есть и коммерческая составляющая, поскольку оператор нового мессенджера будет иметь баснословные прибыли. Именно это — контроль и коммерческий интерес — есть основные мотивы запретительных мер, а все разговоры про борьбу с мошенничеством и радение о благе граждан — сплошное лукавство», — подчеркнул Парфенов.

Депутат подчеркнул, что не поддерживает монопольное положение мессенджера MAX в том, что касается звонков. Он напомнил, что россияне ранее начали пользоваться соцсетью «ВКонтакте», затем WhatsApp и Telegram именно потому, что «это были удобные платформы для общения».

«Если государство или близкий к государству бизнес действительно желают развить свой собственный мессенджер или социальную сеть — в первую очередь ее необходимо продвигать за счет более удобного интерфейса и функционала, конкурентного преимущества. Командно-административное принуждение, с сопутствующей блокировкой других сервисов в нише, по итогу вызывает лишь ожидаемое раздражение и возмущение граждан. Сделайте лучше, чем у других — и люди сами начнут перетягиваться на эту платформу. А пока все это больше похоже на грубую попытку поставить всех в единой стойло, удобное чиновникам, силовикам и коммерсантам», — сообщил он.

Парфенов пошутил, что в борьбе с мошенниками и даже террористами можно дойти до крайности и запретить, например, алфавит, ведь злоумышленники «используют буквы для своей преступной деятельности».

«А если серьезно, то вместо системной работы по усовершенствованию общественной и цифровой безопасности мы чаще видим бесконечную череду запретительных инициатив. Подобные запреты и блокировки — это путь к худшей форме полицейского государства. Когда в ответ на мошеннические схемы начинают запрещать саму возможность разговаривать — это признак не силы государства, а его беспомощности. Настоящая защита граждан требует более тонких инструментов», — сказал парламентарий.

Парфенов подчеркнул, что в этом вопросе нужны «разумные альтернативы»: прозрачные правила цифрового пространства; действенные механизмы отслеживания, блокировки и наказания конкретных мошенников; обучение граждан цифровой безопасности как в школе, так и посредством социальных служб и телевидения для старшего поколения.

«Только так можно действительно защитить людей, не превращая страну в цифровое гетто, где олигархия будет следить за каждым словом трудового человека», — сказал он.

О мессенджере MAX, решении РКН и претензиях ФСБ

В середине июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому мессенджер MAX получил статус национального. Это произошло после принятия соответствующего закона, который в конце июня подписал президент Владимир Путин.

Разработку и развитие MAX курирует «Коммуникационная платформа» — дочерняя компания VK. Сейчас мессенджер находится в стадии бета-тестирования, официальный запуск платформы запланирован на начало осени. В начале июля число пользовательских регистраций в сервисе превысило 2 млн.

Еще в конце июня зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что мошенники «уже ищут способы обхода защиты» MAX. По словам депутата, они пробуют заводить там фейковые аккаунты и регистрировать их на подложные номера, чтобы получить возможность обманывать граждан, прикидываясь госслужащими.

«Разработчикам нужно очень серьезно заниматься системой верификации, внедрять различные антифрод-механики и, конечно, усиливать службу поддержки», — указал он.

В пресс-службе мессенджера сообщали, что «Сбер» и VK внедрят в MAX технологии антифрода — систему для выявления подозрительных звонков.

«Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать МАХ в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. <…> Будущее национального мессенджера зависит от того, насколько он будет отвечать ожиданиям пользователей — в том числе в плане безопасности», — писал Горелкин в конце июля.

14 августа в MAX отчитались, что для борьбы с мошенниками был организован центр безопасности мессенджера, который заблокировал в июле 2025 года более 10 тыс. мошеннических телефонных номеров. Помимо этого, как утверждается, было удалено более 32 тыс. вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных сервисов, отметили в MAX. Там заверили, что мониторинг обращений и жалоб происходит в круглосуточном режиме при помощи автоматизированных технических систем. Информация о мошенниках передается в Минцифры, а их аккаунты пожизненно блокируются.

RT 15 августа сообщил, что в мессенджер MAX внедрили новые меры для защиты пользователей от мошенников: добавили кнопку «Пожаловаться» и режим приватности, который позволяет отключить приглашение в чаты, входящие вызовы от незнакомцев и скрыть профиль от поиска по номеру телефона.

6 августа телеграм-канал Faridaily* сообщил, что ФСБ на совещании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию представила список замечаний и требований к MAX, из-за которых мессенджер не может быть подключен к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг». По словам одного из источников канала, речь идет в том числе о требовании создания модели угроз, обеспечивающей защищенность персональных данных пользователей. Кроме того, мессенджеру необходимо обеспечить внедрение средств криптографической защиты информации определенного класса, сертифицированных ФСБ, для организации защищенного канала связи с ЕСИА, говорится в публикации. Большую часть претензий «удастся закрыть», сообщил источник, близкий к VK.

В тот же день Горелкин написал, что разработчики MAX применяют «проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры».

«Лично я сомневаюсь, что другие мессенджеры, представленные на российском рынке, подходят к вопросам безопасности на столь же серьезном уровне. А страх уступить рынок национальному мессенджеру растет с каждым днем. Чем и объясняется информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей и надуманных претензий», — говорится в посте депутата.

Участь WhatsApp и Telegram предрешена?

Роскомнадзор 13 августа объявил о «частичном ограничении» звонков через Telegram и WhatsApp*. В ведомстве такое решение объяснили необходимостью «противодействия преступникам», заявив, что голосовые вызовы в иностранных мессенджерах используются мошенниками для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В Минцифры заявили, что доступ к звонкам в этих сервисах будет восстановлен «в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства».

Как сообщал «Осторожно Media» со ссылкой на источники, заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах попросили операторы «большой четверки» — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Компании считают, что такое решение поможет решить проблему кибермошенничества и предотвратит полную блокировку зарубежных мессенджеров, потому что «будут сняты основные претензии силовиков», говорится в публикации.

По данным Mediascope, WhatsApp в июле 2025 года был самым популярным мобильным приложением в России: его охват составил 96,2 млн человек старше 12 лет. На втором месте, согласно исследованию компании, расположился Telegram с месячным охватом 89,8 млн человек.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов призвал «вернуть россиянам возможность звонить в популярных мессенджерах» и заявил, что считает блокировку части функционала WhatsApp* и Telegram «как минимум неуместной». Парламентарий направил запрос на имя руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, в котором привел данные о том, что мошенники пользуются не только иностранными соцсетями и мессенджерами, но и отечественными тоже. «При этом их не блокируют», — отметил парламентарий.

Парфенов также отметил, что мошенники преимущественно по-прежнему действуют традиционными способами — через сотовые звонки и смс. «Преступники быстро адаптируются к новой реальности и будут обманывать людей и с заблокированными звонками в иностранных мессенджерах — просто придумают новые способы», — уверен депутат.

Горелкин в середине июля заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, мессенджер с большой долей вероятности попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Как считает Горелкин, претендентом на долю WhatsApp станет МАХ. Депутат выразил мнение, что российский мессенджер «попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок».

MAX создавался «не вместо, а в дополнение» к существующим уже платформам, в том числе иностранным, заявил в конце июля глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, российский мессенджер «просто был необходим», но «это не значит, что нужно запрещать пользоваться иностранными платформами».

«Мне, честно говоря, немножко неловко за некоторых коллег, которые такую популярность себе сомнительную, набивают такими громкими какими-то заявлениями, их цитируют, люди начинают переживать, пересылать друг другу, но таких решений просто нет. И уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, не очень правильно», — сказал Боярский.

Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) в своем телеграм-канале сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести «комплексную проверку» решения Роскомнадзора о частичной блокировке звонков в иностранных мессенджерах «на предмет его соответствия базовым правам, закрепленным в Конституции РФ».

Депутат уточнил, что эксперты считают такую меру малоэффективной в борьбе с мошенниками, а также отмечают ее «социальный ущерб»: «Пенсионерам, которым зачастую и так крайне тяжело даются гаджеты, придется перестраиваться и осваивать звонки через мобильный телефон».

Кроме того, напомнил Обухов, специалисты говорят и о том, что на фоне действий РКН проводится «чересчур активное продвижение российского мессенджера MAX, которое местами граничит с откровенной «принудиловкой»».

«Позитивные же голоса в пользу подобного решения Роскомнадзора единичны. <…> Сам запрет воспринимается как шаг назад в развитии коммуникационных технологий и как ограничение базовых конституционных прав граждан», — сообщил парламентарий.

Власти уходят в MAX

С середины лета госструктуры в различных регионах переводят работу своих служб на MAX. О таком решении, в частности, уже объявили власти Санкт-Петербурга, Запорожской области, Курганской области. В национальный мессенджер среди прочего будут переведены образовательные учреждения Тюменской области, Татарстана и Нижнего Новгорода.

Как пишет «Осторожно, новости», в MAX планируется перевести государственные сервисы, в том числе «Госуслуги», «Госключ» и цифровой ID.

«Уже “согласованы планы по переводу в мессенджер школьного общения”: в августе туда перейдут педагоги и чаты системы “управления образованием”, в сентябре — пройдет “массовая миграция пользователей Сферум в МАХ”. В ноябре процесс завершат», — говорится в публикации.

Через MAX также планируется организовать уведомление и информирование клиентов МФЦ и пациентов поликлиник. Кроме того, в планах внедрение сервисов по записи к врачу и закрытию больничных, подтверждение льгот, информирование от социальных служб региона.

«Домовые чаты и сервисы УК отправят в MAX. Все информирование клиентов управляющих компаний тоже хотят осуществлять там», — отмечает «Осторожно, новости».

*Основательница Faridaily Фарида Рустамова признана в России иноагентом