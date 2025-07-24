Россиянам будет грозить уголовная ответственность в соответствии с принятым 22 июля законом, который вводит за передачу третьим лицам данных для доступа в сервисы и аккаунты, например, в мессенджеры и соцсети. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на пресс-конференции.

За передачу сим-карт и аккаунтов третьим лицам будут наказывать

«Хочу одновременно всех и успокоить, но и предупредить», — сказал депутат.

По его словам, граждане по-прежнему могут передавать друг другу телефоны «в кругу семьи, в кругу доверенных лиц, друзей для личного использования». Боярский заверил, что «за этим никто следить не будет, никакой ответственности за это нет».

«Но одновременно хочу сказать, что, к сожалению, у мошенников, которые находятся за рубежом территории нашей страны находится много пособников. Это люди, которые действуют либо возмездно и осознанно, либо иногда даже не подозревают в том, что становятся частью мошеннической схемы», — предупредил Боярский.

«Поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не передавайте свои средства связи, средства платежа незнакомым третьим лицам, потому что это может стать инструментом мошеннической схемы. И вот за это как раз-таки будет наступать, в том числе административная, а в каких-то случаях даже уголовная ответственность», — заявил парламентарий.

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий ответственность за передачу другому лицу «информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя» в интернете. В случае нарушения будет грозить штраф: для граждан — в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае одобрения Совфедом и подписания президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Кроме того, вводится наказание за «незаконную передачу» своих сим-карт третьим лицам. Для граждан штраф за такое нарушение составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, если их действия не содержат признаков уголовно наказуемых. Госдума также приняла закон, который вводит наказание за умышленный поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним» — за это гражданин может быть оштрафован в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Использование VPN станет отягчающим вину обстоятельством.

Кого будут штрафовать за поиск экстремистского контента

Говоря о штрафах за поиск экстремистского контента, Боярский заверил, что под действие закона попадут «не все подряд», а только представители «небольшой группы наших граждан, которые осознанно, злонамеренно ищут такие материалы, обходя блокировки, и уже находятся в поле зрения правоохранительных органов».

«Даже если вы что-то где-то увидели, услышали и не понимали и не знали, что это в списке — никто этого не заметит, уважаемые товарищи. А вот тех, за которыми уже присматривают правоохранители, смогут в качестве прививки наказать штрафом, таким образом попытаться предотвратить их дальнейшие возможные правонарушения в реальной жизни», — сказал депутат.

Он также уточнил, что закон не касается материалов и высказываний иноагентов и «тех, кого можно назвать условно экстремистами». Глава думского комитета отметил, что «можно продолжать использовать» Instagram*, Facebook* и VPN, «но не стоит специально, злонамеренно пропитываться экстремистской идеологией» из списка экстремистских материалов. По словам Боярского, он «пролистал по диагонали» этот перечень, насчитывающий более 5 тыс. строк.

«Насмотревшись того, что в этом списке вы можете найти <…> — жуткие там совершенно материалы, крайне радикальные. Там оскорбляются чувства верующих, оскорбляются чувства людей по национальному признаку. Понимаем, кто такие материалы будет злонамеренно искать и использовать — те, кто впоследствии может совершить реальные преступления против личности там общества и государства», — сказал депутат.

Как считает Боярский, те, кто решит изучить перечень экстремистских материалов, «ужаснутся и поймут, от кого мы хотим их оградить».

«Потому что нормальный человек, прочитав такой материал, ужаснется, а кто-то ищет и питается этим и живет. Вот о чем речь. Мы же это не против граждан придумали, а против экстремистов, против крайне настроенных радикалов, которые опасны для общества, для страны, для государства. Так что ничего плохого не произойдет, если специально посмотрят», — заявил он.

23 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить, как закон о штрафах за поиск экстремистских материалов должен функционировать на практике. Министр заверил, что рядовым пользователям волноваться не о чем: «На практике правоохранители должны будут доказать, Владимир Владимирович, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр».

Запретят ли иностранные мессенджеры из-за MAX

Мессенджер MAX, которому присвоен статус национального, создавался «не вместо, а в дополнение» к существующим уже платформам, в том числе иностранным, заявил Боярский.

«И на сегодняшний день каждый должен делать свой выбор, где ему уютнее, безопаснее, удобнее. Я, например, пользуюсь тремя мессенджерами на сегодняшний день. Многовато, но потихоньку все больше начинаю пользоваться двумя из них <…> Жду, когда мне MAX позволит завести свой канал, перееду тогда. <…> Вот я вел, например, активно ныне запрещенный Instagram*, у меня там было большое количество петербуржцев, подписчиков, там была обратная связь с ними, мы оттуда дружно все вышли, завел Telegram. Вот в MAX можно быть уверенным, что нас оттуда точно не выгонят», — рассказал депутат.

«Мы сделали так, что во время звонка через сотовую связь вам не придет СМСка с кодом для Госуслуг, то есть это невозможно. Но если вы говорите через мессенджеры, она придет, поэтому в этом смысле мессенджеры продолжают быть, наверное, самой опасной средой. На появление национальной платформы, нашего отечественного мессенджера MAX у нас большая надежда, что люди там, частично начав пользоваться в параллели, а может быть, потом и вовсе сделают выбор свой суверенный в пользу него», — порассуждал Боярский.

По словам главы комитета, в MAX будет возможность подтверждения своего аккаунта через «Госуслуги».

«То есть это уже железобетонная гарантия, что человек настоящий, с именем фамилией и с аккаунтом на «Госуслугах». И там появится возможность в настройках в будущем сделать свой круг общения только с теми, у кого запись подтверждена. Тогда это уже гарантированный «круг», что никто не прорвется со звонком и с каким-то очередным хитрым сценарием социальной инженерии», — считает парламентарий.

Конкурентным преимуществом MAX Боярский назвал возможность взаимодействия с госорганами. «Такого права иностранные платформы никогда не получат, ну просто потому, что они иностранные», — пояснил он.

Необходимость создания национального мессенджера Боярский связал с тем, что иностранные платформы не выполняют требования российского законодательства по локализации персональных данных и удалению запрещенной информации. Депутат уточнил, что в первую очередь это касается Telegram.

«В этом смысле была необходимость закрыть наш национальный доверенный цифровой контур именно мессенджером, потому что в мессенджере люди проводят огромное количество времени уже даже порой больше, чем в классических социальных сетях», — отметил Боярский.

Он выразил мнение, что MAX «просто был необходим», но «это не значит, что нужно запрещать пользоваться иностранными платформами».

«Я, конечно, наблюдаю за всем этим. И мне, честно говоря, немножко неловко за некоторых коллег, которые такую популярность себе сомнительную, набивают такими громкими какими-то заявлениями, их цитируют, люди начинают переживать, пересылать друг другу, но таких решений просто нет. И уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, не очень правильно», — добавил Боярский.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена