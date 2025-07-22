Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN, использование которого станет отягчающим вину обстоятельством. Как передает корреспондент RTVI, поправки в КоАП поддержали 306 депутатов, против проголосовали 67, воздержались 22.

Согласно принятому закону, за умышленный поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN, гражданин может быть оштрафован в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Одновременно вводятся штрафы для россиян и бизнеса за «незаконную передачу» своих сим-карт третьим сторонам. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, если их действия не содержат признаков уголовно наказуемых.

Сейчас ответственность наступает лишь за распространение, а не за поиск информации экстремистского содержания.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявлял журналистам, что изменения не предусматривают штрафов за использование Instagram* и Facebook* с помощью VPN. Также гражданам не запрещается пользоваться VPN, уточнял депутат.

Кроме того, законом вводится штраф за рекламу VPN: для физических лиц — от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Предусматривается также наказание за передачу третьим лицам данных для доступа в сервисы и аккаунты, например, в мессенджеры и соцсети.

Передача другому лицу «информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя» в интернете повлечет штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Помимо этого, Госдума в третьем чтении приняла закон о том, что использование VPN станет отягчающим вину обстоятельством — изменения внесены в статью 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»).

Госдума также поддержала поправку об уголовном наказании за передачу телефонных номеров в корыстных и преступных целях. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Аналогичное наказание предусматривается за организацию деятельности по передаче логинов и паролей для регистрации или авторизации в интернет-сервисах. Поправки в Уголовный кодекс поддержали 408 депутатов.

«Глобальных рисков не видим»

Принятие закона о штрафах за поиск экстремистских материалов — единственная альтернатива блокировки западных мессенджеров и соцсетей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время заседания.

«Это решение позволяет отбалансировать, с одной стороны, не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов. С другой стороны, [позволяет] не принимать решение о блокировке больших западных платформ. И в этом смысле нам кажется, что это сохраняет возможность пользоваться этими ресурсами. Но при вот этом ограничении глобальных рисков мы не видим», — пояснил Шадаев.

Он обратил внимание на то, что идет СВО, а «зарубежные цифровые платформы ведут себя, откровенно говоря, недружественно по отношению к нашим пользователям».

«Вы знаете, что они блокируют каналы, удаляют приложения? И, честно говоря, они все больше игнорируют запросы со стороны наших правоохранительных, контрольных органов. Я говорю о том, что зарубежные платформы в настоящее время отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются», — сказал министр.

Шадаев подчеркнул, что в реестре Минюста находится порядка 5,5 тыс. экстремистских материалов, доступ к которым запрещен.

«Административное правонарушение фиксируется в случае умышленного доступа к заведомо экстремистским материалам. То есть пользователь должен знать о том, что эти материалы включены в реестр [экстремистских материалов], и иметь умысел на доступ к этим материалам с использованием поисковой системы, мессенджера или VPN, если эти материалы заблокированы Роскомнадзором. В этом смысле мы говорим о том, что рядовые пользователи не пострадают», — заявил Шадаев.

Он также обратил внимание на слухи о том, что «поисковые системы будут отдавать запросы в правоохранительные органы».

«Это не предусмотрено. Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют — только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения оперативных действий. В этом смысле никаких рисков не возникает», — заявил Шадаев.

Под действие закона, по его словам, попадут «единицы, которые находятся в поле интересов правоохранительных органов».

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности