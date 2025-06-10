Госдума единогласно приняла во втором и в третьем чтениях закон о создании национальной платформы-мессенджера. За инициативу проголосовали 407 депутатов, передает корреспондент RTVI.

Создаваемый сервис должен стать «удобной, современной, а главное — безопасной альтернативой иностранным мессенджерам», заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Он будет обладать уникальными возможностями и функционалом взаимодействия с государственными информационными системами, такими как Госуслуги и образовательная платформа «Сферум». Таким образом, мы создаем доверенный, проверенный, безопасный круг для общения, что, конечно, станет препятствием для совершения мошеннических действий <…> Я убежден, что создание национального многофункционального сервиса — это шаг к укреплению нашего цифрового суверенитета», — сказал он.

По словам Боярского, пользователи сервиса смогут создать свой уникальный цифровой ID, который «впоследствии по желанию можно будет использовать вместо бумажных документов в самых разных жизненных ситуациях» — в частности, при подтверждении возраста на кассе в магазине и заселении в отель.

Кроме того, планируется добавить следующие опции:

— подписание договоров с помощью цифровой подписи через сервис «Госключ»,

— совершение переводов через банковские сервисы,

— оплата товаров и услуг.

Наделить сервис статусом «национальной платформы» сможет правительство, пояснил Боярский.

«Это будут их полномочия, конечно же, после соблюдения всех строгих критериев и характеристик, которые мы заложили в законопроект», — отметил он.

Речь идет о следующих критериях:

— аудитория «многофункционального сервиса обмена информацией» должна составлять более 0,5 млн пользователей в сутки,

— вхождение в реестр российского ПО,

— программы сервиса должны распространяться путем предустановки на смартфоны, планшеты и телевизоры.

Согласно утвержденному правительством перечню программ для предустановки, под аналогичные критерии подпадают, например, «Яндекс» и VK.

Принятый закон создает правовую возможность для взаимодействия граждан с государственными и муниципальными органами через создаваемый сервис.

«Не каждое государство может похвастаться наличием количества суверенных цифровых сервисов, начиная с нашей поисковой системы и почтового агента, наших социальных сетей, набирающих обороты видеосервисов, «Госуслуги», банки… Но в кармане у каждого гражданина страны по-прежнему два безальтернативных иностранных мессенджера, через которые ежедневно продолжают совершаться мошеннические действия», — отметил Боярский.

По его словам, наряду с депутатами и чиновниками правительства к обсуждению вопроса противодействия мошенникам подключились все российские сотовые операторы, банки и лидеры телекомсвязи, в то время как представителей иностранных мессенджеров «не было с нами».

«Во-первых, их нет на территории Российской Федерации. Во-вторых, они просто не хотят сотрудничать в этом направлении», — заявил глава думского комитета по информполитике.

Накануне на заседании комитета Госдумы по информполитике, где обсуждались поправки ко второму чтению законопроекта, Боярский говорил, что «WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов». «Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены», — подчеркнул депутат.

«Это будет больше чем мессенджер. Не зря в законопроекте используется слово «многофункциональный». Кроме обмена сообщениями и звонков там будут реализованы возможности, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других иностранных решениях. Главным конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-аппы ведущих российских цифровых платформ», — заявил журналистам депутат Госдумы Антон Горелкин.

Вариант регистрации в национальном мессенджере по паспорту не рассматривается, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Госдумы 9 июня. По его словам, пользователи будут регистрироваться через номер телефона, тогда как авторизация через «Госуслуги» потребуется, если у пользователя возникнет необходимость задействовать дополнительный функционал.

Законопроект о создании национальной платформы-мессенджера в конце мая внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. В Кремле положительно оценили инициативу. «Появление национального мессенджера — это очень здорово при условии, что это будет конкурентноспособный мессенджер, который не уступает зарубежным аналогам. Конечно, национальный мессенджер, и не один, должен появиться в нашей стране», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.