В России интернет-пользователя впервые оштрафовали за лайки под видео в YouTube, что расценили как «публичное одобрение» экстремистских материалов. Это следует из постановления Ковдорского районного суда Мурманской области, которое было вынесено 23 января, но попало в поле зрения СМИ только сейчас. Адвокат Сергей Жорин отметил, что уголовная ответственность за лайки в России отсутствует, а депутат Госдумы Владимир Плякин заявил, что штрафы за реакции в интернете — «это уже больше про страх». Подробности — в материале RTVI.

«Одобрительные комментарии в виде “лайков”»

Штраф получил пенсионер с гражданством Украины Василий Йовдий, имеющий вид на жительство в России. Дело возбудила прокуратура, куда ранее пограничная служба ФСБ направила материалы своей проверки «в ходе проведения мероприятий», говорится в документе.

Проверка выявила, что Йовдий, находясь дома, просматривал в своем телефоне Realmi 10 ролики в YouTube и оставил «одобрительные комментарии (реакции в виде “лайков”)» под видеоматериалами двух лиц, внесенных Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Один из роликов касался гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил России Игоря Кириллова в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года. В постановлении отмечается, что российское следствие квалифицировало произошедшее как теракт.

«Публичное одобрение в сети “Интернет” подобных материалов направлено на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», — отмечается в решении суда.

В связи с этим действия Йовдия квалифицировали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, которая предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В ходе объяснений, которые сам Йовдий дал по административному протоколу, он признал, что ему известно о наличии статуса иноагентов у авторов роликов и о том, что один из них «является украинским пропагандистом».

«Также ему известно из новостей, что за убийством генерала [Кириллова] стоят спецслужбы Украины <…>. Кроме того, он пояснил, что оставлял комментарии сам, осознанно, давления на него никто не оказывал, признает себя виновным, в содеянном раскаивается, не поддерживает действующий режим Украины», — написано в постановлении.

В документе сказано, что по протоколу силовики изучили телефон пенсионера и конкретно его аккаунт в YouTube, где в категории «понравившееся» нашли всего 139 видеороликов.

Судья при вынесении решения учел как смягчающие обстоятельства признание пенсионером своей вины и раскаяние в содеянном и назначил ему минимально возможное наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.

Некоторые телеграм-каналы, обратившие внимание на этот случай, отмечают, что в YouTube видно только число лайков под видео, но нет списка конкретных пользователей, которые их оставили. По сути, только сам человек, поставивший лайк, знает о том, что он это сделал. Однако прокуратура сформулировала это как «публичное одобрение» и суд с этим согласился, указали каналы.

«Палец дрогнул — и ты почти участник экстремистской ячейки»

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru отметил, что в России не существует действующей нормы, которая предусматривала бы административную или уголовную ответственность за лайки, дизлайки или просмотры видео иностранных агентов в социальных сетях. Он отметил, что в отдельных случаях реакции пользователей «могут рассматриваться судами как юридически значимые действия» в рамках других составов в зависимости от содержания материалов и контекста.

Жорин также напомнил, что в 2025 году в КоАП была введена новая статья 13.53, которая предусматривает административную ответственность за умышленный поиск и получение доступа, в том числе с использованием интернета, к экстремистским материалам, внесенным в соответствующий федеральный список.

«Статус иностранного агента к этой норме отношения не имеет. Иными словами: за обычный просмотр или реакции на материалы иноагентов ответственности не предусмотрено, если речь не идет об экстремизме или других самостоятельных составах»,— пояснил адвокат.

Комментируя решение суда, депутат Госдумы Владимир Плякин заявил в разговоре с Life.ru, что обычное выражение симпатии таким образом приравнивается к потенциально наказуемому деянию, а самому лайку придается характер политического заявления с серьезными последствиями. По мнению парламентария, это чревато распространением атмосферы страха в обществе.

«Штрафовать за лайки — это уже больше про страх. Палец дрогнул, экран пролистался не туда — и ты внезапно не законопослушный гражданин, а почти участник экстремистской ячейки», — сказал Плякин. Он также отметил, что комментарии в интернете чаще всего оставляют «не радикалы, а самые обычные люди, которые устали или хотят высказать свою точку зрения».

Одно из первых судебных решений о штрафе за лайки под видео по протоколу о дискредитации армии было принято еще летом 2022 года. Тогда на 30 тыс. рублей оштрафовали преподавателя истории, философии и обществознания в медицинском колледже Барнаула Алексея Аргунова. В опубликованном постановлении не было употреблено само слово «лайки», но говорилось, что Аргунов «проставлял под публикациями и роликами эмоции “Грущу” и “Класс”». Речь шла о видео в соцсети «Одноклассники». Позднее Аргунова уволили из колледжа за прогулы. Он пытался оспорить увольнение в судах, но безуспешно.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена