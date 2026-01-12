Суд в Москве оштрафовал женщину на 3 тыс. рублей из-за голосового сообщения с оскорблениями, которое та отправила в своей собеседнице в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Согласно документам, получательница голосового сообщения пожаловалась в прокуратуру. В ведомстве ответили, что находят признаки правонарушения по административной статье об оскорблении (5.61 КоАП).

Доказательством в суде послужило прослушивание аудиозаписи голосового сообщения. Ответчица по делу признала себя виновной и раскаялась, говорится в материалах.

Агентство не раскрывает содержание голосового сообщения. В статье 5.61 КоАП оскорбление определяется как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Штраф в 3 тыс. рублей — это минимальное наказание, предусмотренное для граждан по первой части этой статьи.

В сентябре прошлого года резонанс получило судебное дело в Красноярске между двумя соседками по даче. Тогда речь шла о текстовом сообщении, в котором одна женщина назвала другую «хабалкой» и добавила эмодзи в виде клоуна. Получательница потребовала наказать обидчицу за оскорбление.

Мировой суд признал отправительницу виновной и назначил ей штраф в 5 тыс. рублей, однако суд вышестоящей инстанции отменил это решение. Там сочли, что сторона обвинения не смогла доказать непристойный, аморальный или циничный характер сообщения, а субъективного мнения истицы о том, что ее оскорбили, недостаточно.

Адвокат Сергей Жорин, комментируя дело, призвал быть аккуратнее со стикерами и эмодзи в переписке, чтобы не получить судебный иск за оскорбление. Оно может быть доказано с помощью экспертного заключения, указал он.

Опрошенные РБК юристы указали, что одного лишь использования эмодзи недостаточно, чтобы его признали оскорблением, однако привлечь к ответственности возможно при определенных обстоятельствах, когда суд будет оценивать общий контекст переписки и наличие или отсутствие намеренного желания нанести оскорбление, подпадающее под статью КоАП.