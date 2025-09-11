Россиян призвали быть аккуратнее со стикерами и эмодзи в переписке, чтобы не получить судебный иск за оскорбление, которое может быть доказано с помощью экспертного заключения. Об этом сказал Инфо24 адвокат Сергей Жорин, комментируя реальный случай назначения штрафа за отправленный смайлик с клоуном.

Конфликт, решавшийся в судах, произошел между двумя жительницами Красноярска в дачном чате. Одна назвала другую «хабалкой» и сопроводила текст эмодзи в виде клоуна. Получившая такое сообщение женщина сочла себя оскорбленной и потребовала наказать обидчицу. Мировой суд признал вину отправительницы и оштрафовал ее на 5 тыс. рублей. Однако в более высокой инстанции, которой является районный суд, это решение отменили.

Как сказано в постановлении Советского райсуда Красноярска, чтобы квалифицировать слова или изображение как административное правонарушение, необходимо доказать их непристойный или циничный характер и несоответствие нормам морали. Такие доказательства, по мнению суда, предоставлены не были. Там отметили, что субъективное мнение истицы о том, что она получила оскорбление, в данном случае недостаточно.

«Нельзя отрицать, что слово “хабалка” и смайлик с клоуном могут нести оскорбительный характер, но дело решилось не в пользу истца именно из-за отсутствия доказательств этому. Если бы были экспертные заключения, то вполне себе могли признать оскорблением», — сказал сайту адвокат Жорин.

По его словам, в этом деле требовалось провести лингвистическое исследование, либо обратиться к другим экспертам, «которые разложили бы по полочкам те вещи, которые для кого-то являются очевидными, а для кого-то нет». Юрист добавил при выборе стикеров, эмодзи стоит быть аккуратным.

Летом прошлого года в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предложили признавать некоторые эмодзи экстремистскими. Член СПЧ Элина Сидоренко пояснила, что имеет в виду «картинки, которые носят исключительно радикальный характер», но не привела конкретных примеров. Она сослалась на опыт Беларуси как «первой страны, которая официально объявила некоторые эмодзи экстремистским контентом».

Весной нынешнего года Сидоренко заявила НСН, что судебная практика сегодня стала пристально следить за тем, какой смысл пользователи вкладывают в стикеры и эмодзи.

«Пользователи должны понимать, что могут нести ответственность вплоть до уголовной, если будут использовать сетевые реакции для угроз, а также репостить экстремистский контент», — предупредила она.

В 2022 году суд в Беларуси впервые признал экстремистскими стикерпаки в Telegram с изображениями президента страны Александра Лукашенко и оппозиционными лозунгами. Всего в республиканский список экстремистских материалов внесено более 15 стикерпаков.

В России запретили не менее 33 наборов телеграм-стикеров, все решения по ним были приняты судами Кировской области. Под запрет попали стикеры с YellowBoi, Гитлером, Ку-клукс-кланом и скинхедами, а также наборы с изображениями политиков и иноагентов.