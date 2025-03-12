Российские суды запрещают стикерпаки в мессенджере Telegram, пишет профильный канал «Код Дурова». «Верстка»* утверждает, что к началу марта 2025 года запрещенными были признаны по меньшей мере 33 набора стикеров.

Как отмечает «Код Дурова», в феврале несколько стикерпаков попали под запрет Зуевского районного суда. В частности, 4 февраля были запрещены два стикерпака с изображениями, связанными с ультраправым расистским движением Ку-клукс-клан, которое во многих странах признано экстремистским и террористическим.

14 февраля были введены ограничения на использование наборов, в которых содержатся стикеры с изображением нацистской символики и атрибутики, а также других запрещенных материалов.

«Код Дурова» отмечает, что подобные ограничения вводятся с 2023 года, но это не слишком распространенная в России практика.

«При этом решения по стикерпакам с теми или иными нейтральными персонажами (например, YellowBoi) не означают запрет этих персонажей. Речь идет о запрете конкретных наборов с запрещёнными материалами», — пишет «Код Дурова».

«Верстка»* уточнила, что большинство из запрещенных стикеров связаны с националистической тематикой. Наборы посвящены мемам про Адольфа Гитлера, актера Алексея Панина, главу Чечни Рамазана Кадырова, депутата Ирину Яровую и других медийных личностей. Также часть стикерпаков содержит изображения со свастикой.

«Предоставляемые для использования в мессенджерах стикеры нацистской идеологии пропагандируют экстремизм в социальных сетях», — говорится в одном из решений суда.

Портал Newsler.ru отмечает, что суд предписал РКН включить указанные стикерпаки в Единый реестр запрещенной информации, после этого они будут заблокированы в России. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Телеграм-каналы отмечают, что стикеры из запрещенных судами стикерпаков были скопированы пользователями мессенджера и упакованы в другие стикерпаки. Однако, как предупредил в беседе с Инфо24 адвокат Сергей Жорин, их использование может повлечь ответственность — как административную, так и уголовную.

Он напомнил, что по ст. 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или штрафа до 2 тысяч рублей, а распространение признанных экстремистскими материалов может подпадать под действие ст. 282 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.

* Внесена Минюстом в реестр иноагентов