Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram в регионе. Об этом глава ведомства написал в своем телеграм-канале.

Дудаев назвал блокировку «необоснованной» и «не рациональной».

«Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны, — говорится в сообщении.

По словам Дудаева, Чеченская Республика, согласно официальной статистике, входит в число одних из самых безопасных регионов России. Министр обратил внимание на то, что блокировка платформы «нерациональна» только из-за деятельности «отдельных провокаторов».

«Вместо того, чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе», — подчеркнул Дудаев.

Дагестанский министр цифрового развития Юрий Гамзатов 8 марта сообщил, что в Дагестане и Чечне «вынужденно» заблокировали мессенджер Telegram. По словам чиновника, решение о блокировке принималось «на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов».

«Telegram часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют, а пока есть хорошие аналоги, например VK», — заявил Гамзатов.

В конце октября 2023 года в аэропорту Махачкалы пришли тысячи человек: они окружили прилетевший из Израиля самолет и искали евреев. Ущерб аэропорту составил более 24 млн рублей, было задержано свыше 200 участников беспорядков, пострадали 23 представителя власти. Около 400 участников беспорядков получили административные штрафы и аресты, 140 были привлечены по уголовным статьям. В Кремле заявили, что беспорядки в махачкалинском аэропорту стали «результатом вмешательства извне».

В октябре 2024 года телеграм-канал «Кабельщик» писал со ссылкой на местных интернет-провайдеров, что мессенджер не работает в регионах Северного Кавказа (в том числе в Ингушетии) уже почти месяц: «невозможно просмотреть сообщения или загрузить фото и видео».