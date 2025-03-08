В Дагестане и Чечне «вынужденно» заблокировали Telegram, сообщил дагестанский министр цифрового развития Юрий Гамзатов. Он подчеркнул, что это «не эксперимент, а вопрос информационной безопасности».

По словам чиновника, решение о блокировке принималось «на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов».

«Telegram часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют, а пока есть хорошие аналоги, например VK», — заявил Гамзатов.

Он добавил, что блокировка мессенджера в двух российских регионах «является вынужденной мерой». РБК уточняет, что заявление Гамзатова прозвучало еще 6 марта.

В конце октября 2023 года в аэропорту Махачкалы пришли тысячи человек: они пытались окружили прилетевший из Израиля самолет и искали евреев. Ущерб аэропорту составил более 24 млн рублей, было задержано свыше 200 участников беспорядков, пострадали 23 представителя власти. Около 400 участников беспорядков получили административные штрафы и аресты, 140 были привлечены по уголовным статьям. В Кремле заявили, что беспорядки в махачкалинском аэропорту стали «результатом вмешательства извне».

В октябре 2024 года телеграм-канал «Кабельщик» писал со ссылкой на местных интернет-провайдеров, что мессенджер не работает в регионах Северного Кавказа (в том числе в Ингушетии) уже почти месяц: «невозможно просмотреть сообщения или загрузить фото и видео».

«У нас, как у оператора, ТСПУ еще не установлены, мы берем каналы у нескольких операторов большой тройки, и при этом на наших сетях не работает Telegram. Вероятно, мессенджер заблокирован по территориальному признаку», допустил один из собеседников портала.

На этом фоне гендиректор дагестанского интернет-провайдера «Энергоинформ» Хаджимурат Саидов призвал использовать VPN. Он отмечал, что регулятор ничего им не сообщал, а люди «уже привыкли к блокировкам».

«Сначала я думал, что блокировка Telegram происходит сугубо в нашем регионе, но потом узнал, что в Ингушетии мессенджер также не доступен. Я сомневаюсь, что это делается с помощью ТСПУ, но, может быть, их как-то модифицировали. <…> Telegram работает, если открывать через VPN и заходить из-под другого IP-адреса», — отметил он.

11 ноября 2024 года телеканал «Вести Дагестан» сообщал, что сбой в работе Telegram наблюдается 33-й день, сервис работает только с VPN, отмечая беспокойство местного бизнеса по этому поводу.

При этом министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что никаких «проблем со связью в Дагестане нет».

В декабре 2024 года «Коммерсантъ» писал, что в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае с октября невозможно зайти в Telegram и запрещенные в России соцсети, они работают лишь при включенном VPN. Кроме того, в конце прошлого года РКН сообщил газете о проведении учений, на фоне которых произошел сбой в работе отдельных сайтов, приложений и мессенджеров.