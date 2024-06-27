Член совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Элина Сидоренко предложила изучить вопрос правового регулирования эмодзи и признавать некоторые из них экстремистскими. Об этом она заявила на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Сидоренко отметила, что преступники «с каждым днем умнеют» и вместо массированных атак в интернете «все идет через лайки, дизлайки, эмодзи». В связи с этим член СПЧ предложила начать обсуждение «проблемы права эмодзи».

Она привела в пример Беларусь — «первую страну, которая официально объявила некоторые эмодзи экстремистским контентом».

«Мы сегодня к этому пока не подошли, но основания для такого рода вещей у нас есть. На сегодня ни у кого нет сомнений, что перепост общественно опасен в рамках распространения этой [экстремистской] информации, но с эмодзи ведь такая же история», ― сказала Сидоренко.

Она уточнила, что имеет в виду под эмодзи не только «лайки» и «дизлайки», которые суды признают юридически значимыми действиями, а «картинки, которые носят исключительно радикальный характер». Конкретные примеры Сидоренко не привела.

В 2022 году суд в Беларуси впервые признал экстремистскими стикерпаки в Telegram с изображениями президента страны Александра Лукашенко и оппозиционными лозунгами. Всего в республиканский список экстремистских материалов внесено более 15 стикерпаков. В Беларуси за подписку на экстремистские и запрещенные телеграм-каналы предусмотрено до семи лет лишения свободы. Это расценивается как участие в «экстремистском формировании».

В разговоре с Daily Storm Сидоренко объяснила, что стикеры и эмодзи нужно рассматривать в контексте, а не изолированно. О признании экстремистскими «каких-то конкретных» стикеров речь не идет, подчеркнула она.

«Если они со всей очевидностью доказывают, что человек пытался распространить запрещенный контент, например, желание вовлечь в экстремистскую деятельность или оправдать терроризм, то это должно наказываться», — сказала член СПЧ.

Она добавила, что уже сейчас в некоторых случаях эмодзи и стикеры могут быть «подтверждающими фактами» пропаганды экстремизма и терроризма. Речь идет о символах, которые «изначально содержат в себе общественно опасные призывы, например, к массовым беспорядкам, поджогам, взрывам», пояснила Сидоренко.