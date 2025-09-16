Использование одного лишь эмодзи в мессенджере вряд ли послужит достаточным основанием для штрафа за оскорбление, однако при определенных обстоятельствах привлечь к ответственности все же возможно, поскольку суд будет учитывать общий контекст переписки, ситуацию и сопровождающие «смайл» высказывания. Такое мнение высказали юристы, опрошенные РБК.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский пояснил, что эмодзи с изображением клоуна без дополнительных пояснений и слов само по себе вряд ли можно считать оскорблением. Он привел в пример случай в Красноярске, где суд не признал оскорблением слово «хабалка» в сочетании с эмодзи клоуна.

По словам эксперта, при использовании эмодзи для выражения негативного отношения необходимо комплексно исследовать содержание коммуникации, чтобы отличить обычное несогласие от намеренного желания причинить обиду, подпадающую под статью 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Семеновский подчеркнул, что в самом эмодзи клоуна нет ничего неприличного или противоречащего общественной нравственности.

Управляющий партнер Юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев согласился с этой позицией, отметив, что эмодзи без текстового сопровождения крайне маловероятно будет признано судом оскорблением и составом административного правонарушения. Он объяснил это тем, что большинство дел по статье 5.61 КоАП связано с использованием ненормативной лексики или иных высказываний в неприличной форме.

Доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета Анна Бердникова добавила, что для штрафа за оскорбление в виде эмодзи необходимо доказать оскорбительный характер сообщения, что часто бывает сложно. При доказывании суд в первую очередь будет учитывать заключение лингвистической экспертизы, а не только эмоциональную оценку истца.

Михаил Репринцев уточнил, что суд принимает решение комплексно. По смыслу законодательства отрицательная оценка должна быть выражена в неприличной, циничной форме, противоречащей нормам морали и нравственности. При этом наличие унижения чести и достоинства оценивает потерпевший, а непристойность формы высказывания — суд.

Примером стала ситуация, произошедшая в Красноярске, где мировой суд оштрафовал женщину на 5 тысяч рублей за то, что она в дачном чате назвала соседку «хабалкой» и использовала эмодзи клоуна. Однако районный суд отменил это решение, указав, что оскорбление должно представлять собой циничную форму обращения, глубоко противоречащую нравственным нормам, а не просто субъективное восприятие потерпевшего.

Анна Бердникова также напомнила, что в некоторых случаях может грозить и уголовная ответственность — за оскорбление чувств верующих, власти или военнослужащих. Игорь Семеновский отметил, что административная статья — не единственный способ защиты: пострадавший может обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда по статье 151 Гражданского кодекса РФ. Эксперт заключил, что, хотя различные эмодзи еще не нашли широкого отражения в судебной практике, переписка в мессенджерах уже давно является общепризнанным средством доказывания в суде.

Летом 2024 года в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предложили признавать некоторые эмодзи экстремистскими. Член СПЧ Элина Сидоренко пояснила, что имеет в виду «картинки, которые носят исключительно радикальный характер», но не привела конкретных примеров. Она сослалась на опыт Беларуси как «первой страны, которая официально объявила некоторые эмодзи экстремистским контентом».

В России запрещены не менее 33 наборов телеграм-стикеров, все решения по ним были приняты судами Кировской области. Под запрет попали стикеры с YellowBoi, Гитлером, Ку-клукс-кланом и скинхедами, а также наборы с изображениями политиков и иноагентов.