В Каменске-Уральском Свердловской области вынесен первый в России приговор по новой статье, предусматривающей ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете (ст. 13.53 КоАП РФ). Как сообщил адвокат Сергей Барсуков агентству URA.RU, за это нарушение мировой суд оштрафовал 20-летнего медбрата Сергея Глухих на 3 000 рублей.

Защитник уральца заявил о несогласии с судебным решением и намерении его обжаловать. Сам Глухих на заседание не явился.

Барсуков рассказал «Коммерсантъ-Урал», что 24 сентября его доверитель, находясь в автобусе, в поисковой строке набрал запрос об изображении шеврона полка «Азов»*. Практически сразу после этого на его телефон поступил звонок от представителей ФСБ. Ранее адвокат в интервью 66.RU пояснял, что его подзащитный искал информацию о террористических организациях «из интереса».

Протокол об административном правонарушении был составлен 6 ноября, но затем возвращен в полицию для исправления технических недочетов. В окончательной версии документа указано, что Глухих получил доступ к «графическому изображению шеврона батальона «Азов»*», содержащему знак «Волчий крюк»**, белый знак «черное солнце»**, а также белый знак «вольфсангель»**.

Барсуков полагает, что информация о поисковом запросе его клиента могла поступить к правоохранителям либо от самого оператора связи, либо через «некую автоматизированную систему». Он считает, что действующую статью закона о поиске необходимо изменить, поскольку под ее действие потенциально может попасть любой человек. «В эту статью необходимо вносить поправки, так как под неё могут попасть любые граждане. Никто не защищён, по этой статье все под прицелом», — заявил Барсуков.

Во время судебного заседания Барсуков обратил внимание, что шеврон «Азова»* находится на 3269-й позиции в перечне запрещенных материалов, и подчеркнул, что запомнить такой номер практически невозможно. Он также заявил, что первоначальные признательные показания Глухих, где тот якобы знал номер шеврона в списке, были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил его защитник, после публикаций в СМИ, которые представили медика как сторонника «украинской хунты», тот серьезно заболел, подвергся травле и был вынужден уволиться из больницы. По словам Барсукова, в настоящее время в отношении Глухих также предпринимаются попытки призвать его на срочную военную службу.

Этот случай стал одним из первых примеров применения нового закона, принятого Госдумой 22 июля, который предусматривает штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете.

* признан в России террористической организацией

** внесены в перечень экстремистских материалов