Из-за массовых отключений интернета и связи в Москве столичный бизнес понес ущерб на сумму от 3 до 5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». В разговоре с RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев раскритиковал меры по ограничению связи. Он предупредил, что убытки бизнеса повлекут за собой снижение отчислений в бюджет, а возникшую «недостачу» власти могут восполнить за счет граждан.

«Мы вообще в бюджет ничего не соберем»

Комментируя ограничения интернета в Москве, Арефьев заявил, что «головотяпство у нас возведено в ранг закона». Он выразил мнение, что перед тем, как принимать соответствующие меры, Минцифры должно было подготовить экономическое обоснование, просчитав все риски и последствия подобных экспериментов, в том числе суммы доходов и убытков.

«А у нас потребовалось, кому-то — бабахнули, сделали — и не досчитались огромных сумм в бюджете. А он у нас и так трещит по швам», — сетует депутат.

В бюджете уже запланирован дефицит в размере около 5 трлн рублей, и эта сумма может увеличиться из-за масштабных ограничений связи, допустил Арефьев.

«Если они будут продолжать, то мы вообще в бюджет ничего не соберем. Ну, нельзя же этого делать, надо просчитывать, надо знать. А у нас просто так с бухты барахты кому-то понадобилось», — недоумевает парламентарий.

Чтобы покрыть возникшую «недостачу», власти будут «дополнительно облагать налогами наш народ» вместо того, чтобы заставить заплатить тех, кто в этом «виноват», уверен Арефьев.

Бизнес уходит в тень

Арефьев напомнил, что при принятии бюджета в конце 2025 года он предупреждал, что малый бизнес будет уходить в тень, а некоторые предприятия обанкротятся или закроются.

«Потому что при таком налогообложении, который ему [малому бизнесу] предоставил бюджет на 2026 год, он существовать не может», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Арефьев, малые предприятия стали переходить на наличный расчет, чтобы избежать «драконовских налогов, которыми его обложили». По его словам, за декабрь-январь было снято 2 трлн рублей наличности.

«Те, кто это не сделал, просто ушли в тень, либо снялись с регистрации, либо закончили свою деятельность, потому что при таком налогообложении работать нельзя», — резюмировал собеседник RTVI.

Что известно о проблемах с интернетом и связью в Москве

Жители Москвы сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета с 6 марта. По их словам, в центре столицы могут работать только сайты и приложения из «белого списка».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что перебои в работе мобильного интернета в Москве связаны с «внешними ограничениями». Собеседники издания рассказали, что операторам поступило требование ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города.

По данным портала «Код Дурова», ограничения связи в столице связаны с масштабным тестированием «белого списка». РБК со ссылкой на источник на рынке информационной безопасности пишет, что Минцифры тестирует возможность блокировки интернет-соединения сайтов, которые не входят в «белый список». «По регионам это тестирование идет уже давно, сейчас оно дошло до Москвы», — пояснил собеседник издания.

В Кремле заявили, что отключения и ограничения связи в столице и других крупных городах России происходят для обеспечения безопасности граждан.

«По мере того, как киевский режим предпринимает все более изощренные методы для атак, необходимы все более технологические меры для обеспечения безопасности граждан», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как долго продлятся эти ограничения, представитель Кремля сказал: «Настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности наших граждан». Он выразил мнение, что «у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности»

Проблемы, которые в связи с ограничениями связи испытывает бизнес, должны обязательно стать темой для «разговоров в соответствующих ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», добавил Песков.

Роскомнадзор переадресовал все вопросы, связанные с перебоями в работе мобильного интернета в Москве, в Минцифры. В министерстве каких-либо комментариев по поводу ограничений связи в столице не предоставляли.

Совокупный ущерб для бизнеса Москвы из-за ограничений связи с 6 по 10 марта мог составить от 3 млрд до 5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на IT-рынке. Среди наиболее пострадавших от отключений интернета оказались курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли с мобильными POS-терминалами, рассказал газете партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Представители бизнеса указывают, что в условиях ограничений для них критически важным становится вопрос корректной работы «белых списков» сайтов, отмечает «Ъ».