Перебои в работе мобильного интернета и связи, зафиксированные в Москве 6 марта, могут быть связаны с «внешними ограничениями». Об сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам двух участников телеком-рынка, операторов потребовали ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах столицы. Один из собеседников газеты отмечает, что из-за этого также могли возникнуть проблемы в работе мобильной связи. Другой указывает, что перебои в основном фиксировались на юге Москвы.

6 марта пользователи жаловались на работу мобильного интернета и связи в разных районах столицы. «Осторожно, Москва» писала, что с проблемами столкнулись жители Центрального административного округа (ЦАО). Причем у некоторых из них не работает и Wi-Fi.

«Отрубает интернет именно ближе к центру как-то по районам. Для понимания: еду по фиолетовой ветке, подъезжаю к кольцу (Таганская), все вырубается моментально. Затем еду дальше, снова включается. Люди тоже об отключениях именно на этом участке говорили», — рассказал телеграм-каналу подписчик.

MSK1.RU также сообщал, что москвичи массово жалуются на работу мобильного интернета и Wi-Fi в центре города. Один из подписчиков телеграм-канала написал, что в районе Бауманской не работал Т2. Другой комментатор утверждает, что в Новой Москве якобы «было отключение от маркетплейсов». Еще один из читателей сообщил, что не мог зайти на «Госуслуги».

Телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» добавляет, что часть магазинов в центре Москвы якобы останавливает работу из-за отключений интернета. О каких торговых точках идет речь, не уточняется.

Вместе с тем операторы связи утверждают, что их сети работают штатно. Представители «Вымпелкома» («Билайн») в разговоре с «Коммерсантом» подтвердили, что в некоторых районах Москвы могут наблюдаться проблемы со связью, но это связано с «внешними ограничениями». В Т2 также заявили, что ограничения происходят «не на стороне оператора», сбои в функционировании самой сети «не зафиксированы». В «МегаФоне» неполадки отрицают, в МТС отказались от комментариев.