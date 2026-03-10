Все вопросы, связанные с перебоями в работе мобильного интернета в Москве, следует адресовать Минцифры, сообщили в Роскомнадзоре (РКН), передает ТАСС. В Кремле объяснили все отключения и ограничения необходимостью обеспечивать безопасность и заявили, что информация на этот счет предоставляется заблаговременно.

«Эти вопросы следует направить в Минцифры», — приводит агентство комментарий пресс-службы РКН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все ограничения происходит в строгом соответствии с действующим законодательством.

«Связано это все, с собственно, наверное, главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, то, конечно же, это предмет для дополнительного анализа», — публикует аудиозапись его ответа телеграм-канал радио «Маяк».

Песков добавил, что в разных контекстах возникают темы пополнения «белых списков», доступ к которым должен остаться открытым даже при введении ограничений. По мере того, как будет анализироваться опыт работы этих списков, будут предлагаться различные «решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям», заключил он.

СМИ сообщают, что проблемы со связью в Москве наблюдаются уже пятый день подряд. В основном фиксируются жалобы на перебои в центральных районах города, причем не только с мобильным интернетом, но и с Wi-Fi.

Во вторник, 10 марта, в районах Центрального административного округа (ЦАО), более удаленных от самого центра, мобильный интернет открывает лишь отдельные сайты из так называемого «белого списка», тогда как в самом центре он вообще не работает, передает телеграм-канал портала «Код Дурова». Несколько его источников также сообщили, что «белый список» ввели на некоторых ветках метро, где ничего, кроме ограниченного числа сервисов из этого списка не открывается.

Именно из-за начала масштабного тестирования «белого списка» Москва столкнулась с ограничениями мобильного интернета, выяснил портал. По его данным, проблемы начались локально вечером 5 марта, после 10 утра 6 марта они стали более масштабными и охватили ЦАО, где связь то пропадала, то снова появлялась. Некоторые мобильные операторы стали рассылать пользователям уведомления о «сложностях с интернетом», объясняя, что это происходит по не зависящим от них причинам.

Источники «Коммерсанта» тогда же подтвердили, что перебои связаны с «внешними ограничениями». Два участника телеком-рынка рассказали газете, что операторам поступило требование ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города. Один из собеседников отметил, чт по этой причине могли быть сбои и в работе мобильной связи.

Позднее как минимум два оператора подтвердили проблему «Коду Дурова», при этом один из них объяснил происходящее «мерами безопасности».

«Они [временные ограничения] могут быть вызваны мерами безопасности — повлиять на них мы не можем, а сроки завершения неизвестны. Пока рекомендуем подключаться к Wi-Fi», — написал оператор «Т-Мобайла».

Накануне, 9 марта, пользователи больше всего жаловались на проблемы с навигатором, мессенджерами и QR-кодами, сообщала «Москва 24», изучив данные сервиса «Сбой. рф».

Во вторник, как пишет «Осторожно, Москва», из-за перебоев с сетью таксисты не могут принимать заказы и пользоваться навигаторами, курьеры испытывают трудности с подтверждением заказов и построением маршрутов, некоторые магазины закрылись из-за неработающих касс и терминалов, другие торговые точки вынужденно перешли на продажу только за наличные. Читатели канала также жалуются на невозможность открыть шлагбаум, чтобы выехать со двора, и забрать заказы в аптеке.

Падение мобильного интернета также фиксируют в Петербурге и Ленобласти и других крупных городах страны.