Госдума в первом чтении приняла законопроект об отключении связи по запросу ФСБ, сообщает корреспондент RTVI. За инициативу проголосовали 379 депутатов, против выступила только фракция «Новые люди».

Документ, внесенный правительством в парламент 14 ноября, вносит изменения в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи» и предусматривает два основных нововведения.

Согласно поправкам, операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи и интернета при поступлении запроса от органов ФСБ в случаях, установленных указами президента и постановлениями правительства, с целью защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

При этом операторы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением требований спецслужбы. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил на заседании, что основная цель законопроекта — дать операторам возможность немедленно прекращать предоставление услуг связи при получении предписания от органов безопасности в связи с оперативной необходимостью.

«Случаи, когда такой сигнал может поступить на территорию субъекта, четко регламентированы актами президента России и в том числе перечислены актами правительства. То есть они имеют закрытый перечень. <…> Ограничение будет проходить только в режиме действительной оперативной необходимости, никоим образом без перегибов. <…> На наш взгляд, настройка очень тонкая, корректная, проблем не должно быть», — сказал он.

Он также подчеркнул, что «тема очень чувствительная с точки зрения наличия интернета на территории субъекта Российской Федерации».

«Будут, в том числе, и нормативно-правовые акты, которые будут детализировать порядок для того, чтобы, откровенно вам скажу, чтобы враги до конца его не понимали. Понятно, что эти акты будут, в том числе, носить закрытый характер для того, чтобы детально определить механизмы, что отключать, в какой момент, в каком объеме, чтоб не было здесь в этом смысле перегибов», — уточнил Лебедев.

Замминистра добавил, что социально значимые услуги, белые списки и жизненно важные сервисы будут сохранены, а точечные услуги вроде обычных SMS, не создающих угрозу в конкретной оперативной обстановке, могут продолжать работать.

Депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди») подчеркнул, что фракция выступает против законопроекта, и предложил альтернативу. Он напомнил, что большая часть жизни людей сейчас завязана на цифровые услуги связи, и хотя безопасность является первым приоритетом, необходимо развивать фиксированную связь через оптоволоконные линии с Wi-Fi, включая деревни.

Для этого, по его мнению, следует увеличить в бюджете на 2027 год затраты на строительство оптоволоконных магистралей.