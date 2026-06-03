Крупнейший гостиничный оператор на Кубе — испанская сеть Meliá — прекратит управление 15 отелями на острове, чтобы не попасть под американские санкции. Об этом решении компания уведомила Национальную комиссию рынка ценных бумаг, сообщает El País.

Meliá заявила, что ее португальская дочерняя компания Ilha Bela решила «немедленно прекратить предоставление услуг по менеджменту» в 15 отелях на Кубе. Они принадлежат Gaesa — военному конгломерату, находящемуся под прицелом администрации Трампа.

«Это решение было принято из глубокого чувства корпоративной ответственности», — говорится в тексте уведомления.

Остальные 19 объектов, управляемых Meliá на Кубе, являются собственностью компаний, связанных с министерством туризма страны.

Компания объясняет свой шаг «комбинацией возникших обстоятельств, не зависящих от Ilha Bela», которые «существенно повлияли на работу, законность и безопасность предоставления услуг».

В Meliá называют незначительным экономическое влияние своего ухода, поскольку «большинство вышеупомянутых отелей в настоящее время закрыты и не работают из-за энергетических проблем и падения спроса, которые переживает Республика Куба».

Сейчас Ilha Bela составляет специальные планы для проведения «упорядоченного прекращения партнерства» и протоколы для «прозрачного информирования поставщиков и клиентов».

Meliá объявила о своем выходе всего через день после того, как аналогичное решение приняла Iberostar, которая прекратит управление 12 из своих 18 кубинских отелей.

С 5 июня по решению администрации президента США Дональда Трампа иностранные компании, управляющие активами кубинского военного конгломерата Gaesa, должны прекратить эту свою деятельность. В противном случае им грозят серьезные экономические санкции.

Первой об уходе с Кубы в связи с этой угрозой объявила канадская Blue Diamond. При этом компания утверждает, что ее решение обусловлено не санкциями США, а сокращением рейсов Air Canada между Канадой и Кубой и ухудшением операционных условий, которые не позволяют поддерживать стандарты качества.