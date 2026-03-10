Все отключения и ограничения связи Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России происходят для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. <…> Информация на этот счет заблаговременно представлялась», — сказал он.

Песков напомнил, что недавно были приняты соответствующие законы. По его словам, меры по ограничению интернета связаны с «главной необходимостью» — обеспечением безопасности.

Проблемы, которые из-за этого испытывает бизнес, Песков назвал предметом для дополнительного анализа. Он также отметил, что в разных контекстах возникают темы добавления в «белые списки» тех или иных ресурсов.

«Это было и на прямой линии, которая была в конце прошлого года. Кстати, они были добавлены», — сказал представитель Кремля.

Опыт работы интернета в условиях ограничений будет анализироваться, заверил Песков. Он добавил, что на основе соответствующего анализа будут предлагаться различные решения проблем, которые, «к сожалению, сопутствуют этим ограничениям».

Жалобы на плохую работу мобильного интернета в центральных районах Москвы поступают на протяжении пяти дней, с 6 марта. По словам жителей, в центре столицы работают только сайты и приложения из «белого списка». За последние сутки на сервис Downdetector поступило более 2,5 тыс. жалоб на работу интернета в Москве.

Роскомнадзор переадресовал все вопросы, связанные с перебоями в работе мобильного интернета в столице, в Минцифры.

По данным портала «Код Дурова», ограничения мобильного интернета в Москве связаны с масштабным тестированием «белого списка». Некоторые мобильные операторы стали рассылать абонентам уведомления о «сложностях с интернетом», объясняя, что они происходят по не зависящим от них причинам.

В «Т-Мобайле» сообщили, что ограничения могут быть вызваны мерами безопасности. «Повлиять на них мы не можем, а сроки завершения неизвестны. Пока рекомендуем подключаться к Wi-Fi», — говорится в ответе.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что перебои в работе мобильного интернета в Москве связаны с «внешними ограничениями». По информации собеседников издания, операторам поступило требование ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города.

9 марта на проблемы в работе с интернетом массово жаловались жители Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возможном «понижении скорости мобильного интернета» из-за атаки беспилотников.