Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ, передает корреспондент RTVI. При голосовании в третьем чтении 393 депутата поддержали закон, 14 проголосовали против.

Против закона голосовали депутаты фракции «Новые люди», сказал RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов.

«Депутаты фракции „Новые люди“ голосовали против этого закона. Потому что не конкретизированы понятия услуг связи, а значит могут быть приостановлены любые услуги связи, в том числе стационарной. Так как это противоречит заявленной цели законопроекта, мы решили голосовать против», — пояснил он.

Законом предусматривается обязанность операторов связи «приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации».

Законопроект, внесенный в Госдуму правительством России, был доработан ко второму чтению. В первоначальной редакции речь шла о том, что операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг связи и интернета «при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

Эта формулировка была уточнена ко второму чтению, так как в законодательстве «уже предусмотрена обязанность оператора связи прекратить оказание услуг связи на основании запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, в том числе и органов федеральной службы безопасности», отмечал в своем заключении на законопроект комитет Госдумы по информполитике.

Отдельно прописывается, что оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им требований ФСБ.

При обсуждении законопроекта в первом чтении замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснял, что основная цель новации — дать операторам возможность немедленно прекращать предоставление услуг связи при получении предписания от органов безопасности в связи с оперативной необходимостью.