Российская экономика на фоне бездействия правительства продолжает сокращаться, в связи с чем ожидать ее роста в 2026 году не приходится. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Он дал неутешительный экономический прогноз на 2026 год.

Инфляция продолжит расти

Арефьев допустил, что в наступившем году может произойти рецессия, потому что 2025 год «оставил нам довольно плохое наследие».

«Ситуация в экономике ни разу не нравится. Официальная инфляция под 6%, а роста экономики, можно сказать, никакого. Пока еще окончательных данных за год нет, но полпроцента — это не рост, это явно натянуто», — констатировал депутат.

По его словам, за 2025 год в экономике не было создано никакого задела для роста в 2026-м. Как прогнозирует Арефьев, это означает, что инфляция продолжит рост, потому что собственного производства продукции «у нас, можно сказать, нет».

Идет сокращение промышленного потенциала

За прошедший год ключевую ставку опустили с 21% до 16%, но она все равно остается на высоком уровне, отметил собеседник RTVI. Из-за этого отечественные предприятия по-прежнему сталкиваются с невозможностью брать кредиты, лишаются оборотных средств и по сути берут «тайм-аут», указал Арефьев.

«За прошлый год демография предприятий довольно сильно выросла в отрицательную сторону — закрытие предприятий в два раза превышает их открытие. Это говорит о том, что у нас идет сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — признал парламентарий.

В числе факторов, которые негативно влияют на российскую экономику, Арефьев назвал санкции, которые не только не снимаются, но и ужесточаются. «Ничего у нас не меняется к лучшему во внешних отношениях», — посетовал депутат.

«Мы слезли с „нефтегазовой иглы“, но залезли на новую»

Говоря о внутренних причинах ухудшения экономической ситуации, Арефьев обратил внимание на сильную зависимость России от импорта.

«Мы строим очень мало предприятий и не способны обеспечить себя собственной продукцией. Получается так, что мы полностью зависим от поставок по импорту. И пока никаких перспектив на то, чтобы отвязаться от импорта, у нас нет», — рассуждает он.

Россия, по словам Арефьева, хоть и снизила зависимость от нефти и газа, но в то же время села на другую «иглу».

«Мы слезли с „нефтегазовой иглы“, как сегодня говорят, но зато залезли на новую „иглу“ — сырьевую. Потому что продолжаем торговлю металлами, рудами, каменным углем — всем, чем только можно. И на сегодняшний день практически все природные ресурсы идут на продажу», — пояснил депутат.

Отдельно Арефьев обратил внимание, что «мы сели еще и на „золотую иглу“»: «Даже Росфинмониторинг сегодня забил во все колокола. У нас идет колоссальная спекуляция золотыми слитками, а способов регулирования этого вопроса у нас нет».