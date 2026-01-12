Бизнесмен Олег Дерипаска возмутился высокими кредитными ставками госбанков и искусственным завышением курса рубля. В своем телеграм-канале он выразил «общее недоумение» деловых кругов тем, как при таких условиях правительство и Центробанк намерены выполнить заявленные планы по снижению инфляции.

Кредиты госбанков Дерипаска назвал «кабальными», а ставки по ним — «запредельно высокими». Завышение курса рубля бизнесмен оценил как «абсолютно безумное» и отметил, что оно уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики.

Дерипаска дал понять, что активно обсуждал эти вопросы с коллегами во время новогодних каникул. По его словам, ни у кого из них нет понимания, за счет чего при таких показателях будут снижаться цены, в том числе на товары из потребительской корзины — базовые продукты, электроэнергию и дизельное топливо.

«Ни один из моих собеседников не смог дать внятного ответа. Вся страна ломает голову. Где эти умники, которые объяснят, за счет чего цена на курицу или яйцо в июне 2026 года будет ниже, чем она была в ноябре 2025-го?» — написал Дерипаска.

Он отметил, что в деловом сообществе не понимают, почему не существует совместной программы действий правительства, ЦБ и бизнеса по снижению инфляции «за счет увеличения предложения товаров и услуг возможно альтернативных».

От имени всех «всех деловых и разумных людей страны» Дерипаска высказал мнение, что с 2024 года и по сей день происходит разбазаривание того, что России «удалось мобилизовать в 2022-2023 годах таким тяжелым и упорным трудом».

«Идет какой-то запредельно примитивный эксперимент, который бесславно закончится банкротством тысячи компаний и предприятий, вполне способных работать на благо нашей Богом избранной страны», — предупредил бизнесмен.

Ранее в понедельник Дерипаска показал скриншот видеосюжета Bloomberg о падении доллара США к крупнейшим мировым валютам.

«Бессмысленная стратегия добровольного повышения курса рубля на фоне сознательной девальвации американскими властями доллара США делает все надежды на быстрый выход из кризиса российской экономики несбыточными», — заключил предприниматель.

В конце декабря Дерипаска написал, что «США будут сознательно добиваться ослабления доллара для решения своих долговых проблем». На этом фоне он назвал добровольное укрепление курса рубля «губительным для российской экономики».

После операции США в Венесуэле по захвату и вывозу президента Николаса Мадуро 3 января Дерипаска предрек российской экономике проблемы, если в ней не последует структурных изменений, а российская нефть будет продаваться не дороже $50 за баррель. Как он рассудил, такой потолок для отечественного сырья могут негласно установить американцы, если получат под свой контроль больше половины мировых нефтяных запасов, с учетом венесуэльских.

В октябре 2025 года Дерипаска допустил, что цена доллара в России в ближайшие три года может «улететь» до 200 рублей.