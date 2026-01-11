В ходе рейда с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро США применили «мощное загадочное оружие», которое мгновенно нейтрализовало местных военных, вызвав у них кровотечение из глаз и кровавую рвоту. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на показания очевидца, распространенные пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

Охранник, присутствовавший при захвате Мадуро, рассказал, что американские военные уничтожили сотни бойцов, не потеряв при этом ни одного своего солдата — поскольку применяли технологии, не похожие ни на что, ранее ему известное.

«Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякой причины отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», — поделился источник.

По его словам, американцы применили «мощное загадочное оружие», которое повергло венесуэльских солдат на колени, вызвав у них «кровотечение из носа» и «кровавую рвоту». Вскоре появилось несколько вертолетов — по его подсчетам, «около восьми», — которые высадили примерно 20 американских военных.

«Они были очень технологически продвинуты. Это не было похоже ни на что из того, с чем мы сражались раньше», — рассказал охранник.

Он утверждает, что произошла «не битва, а резня», в которой у венесуэльских силовиков «не было ни единого шанса», несмотря на многократное численное преимущество. «Они стреляли с такой точностью и скоростью, что казалось, будто каждый солдат выпускает по 300 патронов в минуту», — описал он случившееся.

Ключевую роль в происходившем, по его словам, сыграло загадочное оружие, нейтрализовавшее венесуэльских военных всех разом.

«В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия — или что это было», — рассказал охранник.

Когда эти показания были опубликованы пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт, американские журналисты попытались узнать, можно ли считать это официальным подтверждением факта использования неизвестного оружия со стороны администрации Дональда Трампа. Однако ответов на направленные ими запросы пока не поступило.

МВД Венесуэлы ранее заявило, что в ходе американской операции по захвату Мадуро 3 января погибло около сотни сотрудников сил безопасности страны.

«Эти двадцать человек, не понеся ни одной потери, убили сотни из нас. У нас не было возможности противостоять их технологиям, их оружию. Клянусь, я никогда ничего подобного не видел», — описывает случившееся охранник, рассказ которого публикует NYP.

Бывший сотрудник разведки США заявил изданию, что военные уже много лет располагают оружием направленной энергии, которое способно нейтрализовать цель микроволнами или лазерными лучами, но операция в Венесуэле могла стать первым случаем его применения в боевых действиях со стороны американских военных.

По словам источника NYP, оно способно вызывать такие симптомы как «кровотечение, неспособность двигаться или функционировать, боль и жжение». Считается, что Китай использовал такое оружие в 2020 году против индийских солдат в приграничном конфликте в Ладакхе.