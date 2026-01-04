Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро тщательно готовился несколько месяцев, однако глава Белого дома Дональд Трамп давал ему последний шанс добровольно сложить полномочия и уехать в Турцию. Только после того, как Мадуро «с негодованием отверг» это предложение, Трамп санкционировал силовую операцию, пишет The New York Times (NYT).

Как президент США сообщил в субботу, 3 января, Мадуро в попытке предотвратить неблагоприятное для него развитие событий сам предложил Вашингтону доступ к венесуэльской нефти. По словам осведомленного американского чиновника, Трамп 23 декабря потребовал в качестве условия, чтобы Мадуро уехал из страны. Но тот, видимо, не воспринимал ситуацию всерьез и с возмущением отказался.

В результате уже 25 декабря Трамп санкционировал проведение захвата в Каракасе с участием американского спецназа. NYT и NBC News раскрыли детали операции, получившей название «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve).

За Мадуро тайно наблюдали с августа

По их данным, рейд готовился несколько месяцев. В августе 2025 года в Венесуэлу была направлена группа ЦРУ для сбора информации о местонахождении, привычках и распорядке дня Мадуро. Как сообщается, американские агенты все это время скрытно передвигались по Каракасу и детально наблюдали за повседневной деятельностью президента страны.

У разведчиков США был источник в ближайшем окружении Мадуро, а также они получали информацию с беспилотников, которые кружили над Венесуэлой, оставаясь незамеченными. Таким образом агенты смогли отслеживать, где Мадуро спал по ночам, какими маршрутами он пользовался и какие соблюдались протоколы безопасности.

Одновременно подразделение американского спецназа Delta проводило тренировки с использованием детальной копии резиденции Мадуро, рассказывает The Washington Post (WP). Сам Трамп сказал, что бойцы отрабатывали в том числе проникновение в охраняемые помещения со стальными дверями и готовились использовать режущие инструменты.

Для проведения операции в Карибский бассейн были передислоцированы два отряда элитного подразделения — один с Ближнего Востока, другой из Северной Африки. В рейде также участвовали «Ночные охотники» (Night Stalkers) — штурмовики отдельной авиационной части спецоперациий войск США, а также специалисты, участвовавшие в ликвидации международного террориста Усамы бен Ладена.

Мадуро с женой были застигнуты врасплох

WP отмечает, что операция по захвату Мадуро несколько раз откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий над Каракасом. Окно возможностей открылось в вечера пятницы, 2 января, когда стартовала военная фаза.

По данным Пентагона, примерно с 20 авиабаз в регионе взлетели более 150 самолетов, включая истребители, бомбардировщики и самолеты радиоэлектронной борьбы. Как сообщается, ударам подверглись часть венесуэльской системы противовоздушной обороны, а также электроснабжение в Каракасе. На предельно малой высоте над морем в направлении столицы летели вертолеты.

Вскоре после 1 часа ночи субботы по местному времени (9 утра по Москве) штурмовики отряда Delta высадились на территории комплекса, где жили Мадуро и его жена Силия Флорес. По словам начальника штаба генерала Дэна Кейна, супруги попытались укрыться в безопасном помещении, но были застигнуты врасплох. Между взрывами в Каракасе и взломом дверей прошло всего несколько минут.

По данным американских военных, они начали отход из Венесуэлы уже около 3:30 утра субботы. Мадуро с женой сначала были доставлены на борт дислоцированного у побережья военного корабля USS Iwo Jima, а затем самолетом перевезены в США. Днем 3 января ​​президента Венесуэлы встретили и задержали американские правоохранители в Нью-Йорке.

Десятки погибших

В Венесуэле к присяге была приведена вице-президент Делси Родригес, которая ранее заявила, что Мадуро остается единственным президентом страны, и потребовала его освобождения.

Власти Венесуэлы пока официально не обнародовали данных о погибших и раненых при атаке США. NYT написала со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, что погибли по меньшей мере 40 человек, включая как военных, так и гражданских.

Трамп заявил, что США не потеряли ни одного человека. При этом он сообщил The New York Post, что в ходе военной операции погибло «много кубинцев».

«Знаете, прошлой ночью погибло много кубинцев. Вы знали об этом? Многие кубинцы погибли. Они защищали Мадуро. Это был неверный шаг», — процитировала президента газета.

Трамп добавил, что ему неизвестно точное число погибших венесуэльских и кубинских военнослужащих. Он сказал, что не рассматривает возможность дополнительных военных действий против Кубы и ее режима и выразил мнение, что «Куба падет сама по себе» и что у нее «дела идут очень плохо».

Трамп оправдал удар США по Венесуэле тем, что защитил американцев от наркотиков и членов банд, занимающихся незаконной иммиграцией. В США Мадуро и его жену намерены судить по обвинениям в торговле наркотиками и оружием.

В то же время эксперты по международному праву и бывшие правительственные юристы выразили серьезные сомнения в законности операции, которую провели без одобрения Конгресса.