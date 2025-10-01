Бизнесмен Олег Дерипаска допустил, что курс доллара поднимется до 200 рублей. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя заявление, сделанное президентом США Дональдом Трампом в обращении к генералам и адмиралам, о том, что «опасные» американские города следует использовать в качестве «тренировочных полигонов» для военных.

«Ё-моё, у этих тоже дофига генералов, ни разу задницу в окопе на морозе не державших… Я-то думаю, зачем [нужны] $1 000 000 000 000 (для тех, кому лень считать нули — так выглядит триллион) на оборону каждый год (извините, теперь на войну официально)», — прокомментировал бизнесмен.

Дерипаска предположил, что «кобылка американской экономики с 40-триллионным долгом может загнуться» раньше, чем он думал.

«Даю максимум три года», — написал он.

По мнению Дерипаски, «золото при такой цене уже покупать бессмысленно».

«Видимо, и русской буржуазии лучше переложиться в швейцарские франки, евро и китайский юань», — считает бизнесмен.

Рубль «со всеми нашими выкрутасами» за этот же период «может и к 200 ₽/$ улететь», спрогнозировал Дерипаска.

На торгах в среду, 1 октября, декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысили $3900 за унцию.

Кроме того, Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге. Он опубликовал в канале одноименную картину Ильи Репина.

«Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — написал Дерипаска, сравнив судно на картине с «непотопляемой ладьей нашей банковской системы».

В мае Дерипаска допускал, что курс доллара поднимется до 115-125 рублей.