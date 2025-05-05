Бизнесмен Олег Дерипаска допустил, что курс доллара поднимется до 115-125 рублей. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прикрепив ссылку на статью Financial Times (FT), в которой сообщается о падении цен на нефть.

«Нефть падает к $45 за баррель. Значит, курс поднимется к 115-125 руб. за доллар», — говорится в посте Дерипаски.

Как предполагает бизнесмен, в России начнется «новый период роста экономики». По его словам, этому способствует ставка 6% по рублевым кредитам для корпоративного сектора и «давно обещанная» ипотека под 3% для городов Сибири и малых городов с населением менее 50 тыс. жителей.

«А значит, наконец-то „российское могущество прирастать будет Сибирью“», — добавил Дерипаска.

Согласно данным ЦБ, официальный курс доллара на 6 мая 2025 года составляет 81,91 рубля (+42 копейки). В свою очередь курс евро установлен на уровне 92,9 рубля (+7 копеек).

В статье FT говорится, что цены на нефть резко упали 5 мая — стоимость фьючерса на сырье марки Brent с поставкой в июле в ходе утренних торгов на бирже ICE снизилась на 4,55%, до $58,5 за баррель. Это произошло на фоне опасений возникновения переизбытка нефти на мировом рынке после решения ОПЕК+ нарастить с июня добычу на 411 тыс. баррелей в день. На аналогичный объем добычу повысили с 1 мая, что в три раза превысило первоначальные планы картеля (изначально предполагалось увеличение на 135 тыс. барр. в сутки).

ОПЕК+ решила нарастить добычу, несмотря на продолжающееся с января падение цен на нефть, вызванное опасениями избыточного предложения и экономической нестабильностью из-за торговой войны президента США Дональда Трампа, отмечает FT. В апреле стоимость фьючерсов на нефть марки Brent обвалилась почти на 20%, что стало самым большим месячным падением более чем за три года, говорится в статье.

«В последние три года ОПЕК+ сократила совокупную добычу почти на 6 млн баррелей в день, чтобы поддержать цены. Эта стратегия изначально позволяла удерживать цену на нефть выше $90 за баррель на протяжении большей части 2022 года. Однако ее эффективность снизилась на фоне слабого спроса, роста добычи в США и слабой дисциплины в отношении квот среди стран-членов», — пишет FT.

В апреле Bloomberg сообщил о снижении доходов России от нефти до минимума почти за два года. Как писало агентство, на фоне сокращения объема экспортных поставок валовая стоимость поставок российской сырой нефти сократилась на 6%, до $1,29 млрд — столько Москва получала от продажи сырья в июле 2023 года.

Как сообщал РБК, в апреле Минфин пересмотрел прогноз по цене российской нефти, понизив его с $69,7 до $56 за баррель. В ведомстве указали, что из-за снижения прогнозной цены нефти почти на 20% бюджет в 2025 году не получит дополнительных нефтегазовых доходов, которые должны были составить 1,8 трлн рублей.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней цены на нефть Brent до конца 2025 года с $63 до $60 за баррель, а на 2026-й — с $58 до $56 за баррель.