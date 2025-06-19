Вице-премьер Денис Мантуров заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров находится в районе 100 рублей/$1, передает РИА Новости. Аналогичного мнения придерживаются в банковском секторе и промышленной сфере.

Мантуров отметил, что в периоды, когда национальная валюта крепнет, экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными.

Нынешнее укрепление рубля вредит экономике России, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ. По его словам, курс рубля нужно «отруливать» к более фундаментальным значениям — на уровне «90 плюс», передает «Интерфакс».

«Я считаю, что оно вредное сейчас», — сказал Костин, отвечая на вопрос о возможных рисках из-за укрепления рубля (цитата по ТАСС).

Страна оказалась в ситуации, когда рубль укрепляется, хотя «вроде не должен был бы», отметил глава ВТБ.

Как полагает Костин, для экономики, и для бюджета благоприятным был бы курс на уровне 90-100 рублей за доллар.

«Я думаю, что зря мы сегодня продаем валюту. Понятно, что ставка влияет на это, импорт не растет. <…> Сейчас цены на нефть подросли из-за ирано-израильской войны, тоже вроде рубль укрепляется. Я считаю, что 90 плюс [рублей за доллар] было бы хорошо», — сказал он.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев также заявил, что комфортный уровень курса для российских металлургов — 90-100 рублей за доллар. Он допустил, что при нынешнем крепком рубле возможна остановка некоторых металлургических производств в России.

«Крепкий рубль не позволяет даже покрывать переменные издержки для большинства металлургов, поэтому не исключена остановка даже некоторых производств металлургических в Российской Федерации для того, чтобы сбалансировать предложение», — сказал Шевелев в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

В то же время глава «Северстали» выразил надежду, что «до этого не дойдет, и вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку денежно-кредитной политики».

«Но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе и с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью», — признал Шевелев.

Рубль укрепляется с осени прошлого года. Если в начале 2025 года курс доллара составлял 101,68 рубля/$1, то по состоянию на 19 июня официальный курс доллара, установленный Центробанком, — 78,71 рубля/$1.

В мае бизнесмен Олег Дерипаска допустил, что курс доллара поднимется до 115-125 рублей.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил «Ленте.ру», что дожидаться, когда курс доллара достигнет минимума, не стоит из-за непредсказуемости этого процесса.