Председатель «Единой России» (ЕР), замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии 12 декабря призвал членов ЕР готовиться к сложным временам. Его слова приводит «Российская газета».

По словам Медведева, «Единая Россия» продемонстрировала на прошедших в сентябре региональных выборах «очень впечатляющие» результаты.

«Но мы с вами все-таки занимаемся реальной политикой и понимаем, в каких условиях сейчас существует наша страна. Эти результаты — отражение консолидации нашей страны вокруг целей специальной военной операции, фигуры президента страны и партийных приоритетов, которые мы с вами определили», — заявил он.

Медведев предположил, что в будущем возникнет необходимость «готовиться к более сложным временам». «И все это должны осознавать, прошу это иметь в виду», — сказал он.

В числе задач, которые ставит «Единая Россия», Медведев назвал получение абсолютного большинства на парламентских выборах в 2026 году. Партии необходимо «выступить как следует», добавил председатель ЕР.

«Для этого есть все возможности, поскольку наша партия действительно в настоящий момент является крупнейшей политической силой нашей страны», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщил Медведев, число участников военной операции на Украине среди кандидатов от «Единой России» на выборах будет расти. Он озвучил данные, согласно которым сейчас соответствующие позиции уже занимают 890 ветеранов СВО.

По итогам заседания единороссы приняли обращение «к согражданам», в котором призвали поучаствовать их в создании «Народной программы», передает РБК. В нем, в частности, говорится, что «Единая Россия» — это «партия российской цивилизации», которая выступает «за диалог, а не разделение».

«Мы — мост между обществом и государством, между традициями и будущим. Три исторических флага страны — имперский, советский и российский — символы великой судьбы. Мы не отвергаем прошлое и не замыкаемся в нем. Это — крепкий фундамент для процветающего будущего всей России», — говорится в обращении.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с RTVI предположил, что блокировки популярных онлайн-платформ и ограничения работы интернета связаны с выборами в Госдуму в 2026 году. По его словам, речь может идти о «возможной профилактике какой-то протестной турбулентности».